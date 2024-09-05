Victor Osimhen’den Dries Mertens itirafı

Galatasaray'ın yeni transferi Victor Osimhen çarpıcı açıklamalarda bulundu. Napoli'den kiralık olarak Galatasaray’ın kadrosuna katılan 25 yaşındaki oyuncu eski takım arkadaşı Dries Mertens ile beraber oynamak için sabırsızlandığını söyledi. Detaylar haberimizde.
Galatasaray'ın yeni transferi Victor Osimhen açıklamalarda bulundu.
Osimhen, "Galatasaray'ın ilgisini duyduğum zaman benim için kolay bir karar oldu. Galatasaray'ın ne kadar büyük, ne kadar aile gibi hissettiren bir kulüp olduğunu biliyordum. İnanılmaz bir taraftarı var.
Henry Onyekuru benim arkadaşım. Galatasaray'da oynadı. Kulübün, taraftarın ve buradaki insanların ne kadar harika olduğunu söyledi. Dolayısıyla benim için kolay bir karar oldu.
Havalimanında indiğimde taraftarlar beni o kadar heyecanlı bir şekilde karşıladılar ki, bundan dolayı da çok mutluluk yaşadım.
Bir oyuncu için böyle şeyler önemlidir. Onlar için elimden gelen her şeyi yapmak istiyorum.
Bu projeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Çok heyecanlıyım." ifadelerini kullandı.
Napoli'de beraber forma giydiği Dries Mertens ile tekrar bir araya gelecek olmanın kendisini heyecanlandırdığını söyleyen 25 yaşındaki santrfor, "Dries Mertens İtalya'ya gittiğimde hep yanımdaydı.
Benim için bir abi olmuştu. Çok saygı duyduğum bir isim, onunla tekrar takım arkadaşı olacağım için çok heyecanlıyım.
Takım arkadaşlarımla bir an önce tanışmayı dört gözle bekliyorum." dedi.