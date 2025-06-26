Vitor Pereira Arda Güler'i yıldız futbolcuya benzetti: Bana onu hatırlattı

Real'deki hoca değişikliğinin yirmi yaşındaki futbolcuya iyi geleceğini savunan Portekizli çalıştırıcı şöyle devam etti:





"Üst düzey bir oyuncu değilseniz Real Madrid'e gelmenin kolay olmadığı ortada. Arda bu takımda kendi yerini bulacaktır. Gelecekte onun için harika şeyler olacağından hiç şüphem yok. Kendisini bir kahraman haline getirecek bir kalitesi ve zihniyeti var. Onu daha çok ‘8’ veya ‘10’ numara olarak gördüm. Topu yönetme, pozisyon alma ve uygulama yeteneğine de sahip. Zeki, topu almadan önce çözüm arıyor, kısa ve uzun oynayabiliyor, son pasları var, dışarıdan şut atabiliyor. Modric'in yerinde de oynayabilir."