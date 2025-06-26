Vitor Pereira Arda Güler'i yıldız futbolcuya benzetti: Bana onu hatırlattı

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira, İspanyol basınına verdiği röportajda eski öğrencisi Arda Güler'den övgüyle söz etti. Portekizli teknik adam, milli yıldızı o isme benzetti. İşte Pereira'nın açıklamaları...
Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira, İspanya'nın Marca gazetesine bir röportaj verdi. Milliyet'in aktardığı habere göre Portekizli teknik adam Real Madrid forması giyen Arda Güler'in, gelişimini değerlendirdi.
Pereira, sarı-lacivertlilerde Arda'yı ilk kez oynatan isimdi ve genç oyuncuya 16 yıl, 5 ay ve 28 günlükken forma şansı vermişti.
O günleri anlatan Pereira "Bizimle antrenman yapmaya ilk geldiğinde daha 16 yaşındaydı. Topu her aldığında son bir pas daha atar, eğer bir hata yaparsa, topu tekrar ister ve tekrar denerdi. Bana 19 yaşındayken çalıştırdığım ve Porto'ya yeni gelen James Rodriguez'i hatırlattı. İkisi de olağanüstü yeteneğe sahip oyuncular" dedi.
Real'deki hoca değişikliğinin yirmi yaşındaki futbolcuya iyi geleceğini savunan Portekizli çalıştırıcı şöyle devam etti:
"Üst düzey bir oyuncu değilseniz Real Madrid'e gelmenin kolay olmadığı ortada. Arda bu takımda kendi yerini bulacaktır. Gelecekte onun için harika şeyler olacağından hiç şüphem yok. Kendisini bir kahraman haline getirecek bir kalitesi ve zihniyeti var. Onu daha çok ‘8’ veya ‘10’ numara olarak gördüm. Topu yönetme, pozisyon alma ve uygulama yeteneğine de sahip. Zeki, topu almadan önce çözüm arıyor, kısa ve uzun oynayabiliyor, son pasları var, dışarıdan şut atabiliyor. Modric'in yerinde de oynayabilir."
Vitor Pereira yönetimindeki Fenerbahçe'nin HJK Helsinki ile 2021 Ağustos'undaki buluşmasında Arda Güler ilk kez sarı-lacivertli formayı giydi.
Vitor Pereira, eski öğrencisinin son derece azimli ve çalışkan bir isim olduğuna dikkat çekti. Takım idmanlarının ardından ekstra çalıştığını belirten deneyimli teknik adam "Antrenmanı bitirdiğinde onunla bir saat daha kalmamız gerekiyordu çünkü bitiriciliği, sağ ayağı, sol ayağı üzerinde çalışmalar yapmak istiyordu. Real Madrid'de kendini daha rahat hissettikçe ve takım arkadaşlarının onu önemli bir oyuncu olarak gördüğünü hissettikçe üst düzey bir oyuncu olmaya doğru gidecektir" diye konuştu.