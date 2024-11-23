Volkan Demirel TFF ve MHK'ya seslendi: Hakemlere tepki gösterdi

"Aslında konuşacak çok şey var. Anlatacağım şeyler var ama maç içinde bazı şeyler aklımıza geliyor. Her şeyi geçiyorum. Yan hakemle aynı çizgiye bakıyoruz, benim adamım gole gidiyor. Akışına bırakılsa, VAR'dan bakılsa. Türk futbolunda niye oyuncu yetişmiyor? 19-20 yaşındaki çocuk, ellerini havaya kaldırıyor, bastı veya basmadı niyete bakarım. Futbol oynamak, futbol bilmek, kuralları düşünmek lazım. Niye oyuncu yetişmiyor? İlk faulünde sarı kart, ikinci faulünde yine sarı kart. Gerek var mı yok mu? Anlatacak çok şey var da insanları kırmak, üzmek istemiyorum."