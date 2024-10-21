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Volkan Demirel'den çarpıcı Fenerbahçe yorumu: Büyük soru işareti

Volkan Demirel'den çarpıcı Fenerbahçe yorumu: Büyük soru işareti

10:2721/10/2024, Pazartesi
G: 21/10/2024, Pazartesi
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Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe deplasmanda karşılaştığı Samsunspor'la 2-2 berabere kaldı. Mücadele sonrası Fenerbahçe'yi değerlendiren Volkan Demirel, çarpıcı yorumlarda bulundu.

Fenerbahçe'nin eski kalecisi Volkan Demirel, sarı-lacivertlilerin Samsunspor deplasmanında 2 puan bıraktığı maçı TV100'de değerlendirdi. 

Fenerbahçe'de mutsuzluk ve umutsuzluk olduğunu belirten Volkan Demirel, "Mutsuzluk neden? Bulunduğu ortamdan. Umutsuzluk da neden? Hepimiz bir şeyler bekliyorduk. Jose Mourinho’dan bekliyorduk, yapılan transferlerden bekliyorduk" dedi.

Öte yandan Volkan Demirel'in, Fenerbahçe'nin düşen oyun gücüyle ilgili sözleri dikkat çekti.

Milli ara sonrası Fenerbahçe'nin oyununda değişimler olacağına dair beklentisini aktaran Demirel, "Bir milli ara sonrasını görelim diyorduk ancak şu anda değişen bir şey yok ama belli ki bu böyle devam edecek. Bir değişiklik bir değişkenlik görebilecek miyiz diye bekledik ama olmadı" ifadelerini kullandı.

Mourinho'nun rakibe göre metot planlamadığını söyleyen genç teknik adam, "İç sahada oynanan maçlarla deplasmanda oynanan maçların oyun kurgularında bir değişiklik veya oynanan takımlara karşı bir oyuncu tercihleri, rakibe göre planlanan metotlar görmedik. Veya 2-1 öndesin, Fenerbahçe 7 kişi savunma yapar mı? Büyük soru işareti" sözlerini sarf etti.

Volkan Demirel, Fenerbahçelilerin mutsuz, umutsuz ve kafalarının karışık olduğunu belirterek sözlerini noktaladı.

#Volkan Demirel
#Fenerbahçe
#Samsunspor

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