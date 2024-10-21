Volkan Demirel'den çarpıcı Fenerbahçe yorumu: Büyük soru işareti

Milli ara sonrası Fenerbahçe'nin oyununda değişimler olacağına dair beklentisini aktaran Demirel, "Bir milli ara sonrasını görelim diyorduk ancak şu anda değişen bir şey yok ama belli ki bu böyle devam edecek. Bir değişiklik bir değişkenlik görebilecek miyiz diye bekledik ama olmadı" ifadelerini kullandı.