Volkan Demirel'den çarpıcı yorum: Tablet ver eline 'play' tuşunu sorar

Teknik direktörlerin kendisini geliştirmesi gerektiğini söyleyen Volkan Demirel, "Oyuncu hocam ben niye burada duracağım derse ya da hocam biz bu rakibe niye cevap veremiyoruz derse 'Bizden iyiler' diyemezsin. 'Ben size anlatamadım o yüzden iyiler' diyeceksin" ifadelerini kullandı.