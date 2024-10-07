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Volkan Demirel'den çarpıcı yorum: Tablet ver eline 'play' tuşunu sorar

Volkan Demirel'den çarpıcı yorum: Tablet ver eline 'play' tuşunu sorar

16:227/10/2024, Pazartesi
G: 7/10/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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Yorumculuk yapan teknik direktör Volkan Demirel, meslektaşlarının teknolojiye uzak olmasını dikkat çeken ifadelerle eleştirdi.

Fenerbahçe'de yardımcı antrenörlük yapan ve daha sonra Karagümrük ve Hatayspor takımlarını çalıştıran Volkan Demirel, şu sıralarda televizyon programında yorumculuk yapıyor.

Ümit Karan ve Tümer Metin'le birlikte tv100'de Süper Lig'le ilgili değerlendirmelerde bulunan Demirel, teknolojiyle ilgisi olmayan teknik adamlar hakkında dikkati çeken bir eleştiride bulundu. 

Volkan Demirel, "Bazı hocalara iPad ver, 'Bunun 'play' tuşu nerede?' der. Böyle hocalık olmaz, öğreneceksin. Ben kendim öğrendim kimse öğretmedi" dedi.


Yardımcı hocayken bilmediği programları öğrendiğini belirten Demirel, "İş başa düştü mü öğrenirsin. Araban bozulunca tamirciye gidersin ama al bir eline tornavidayı" diye konuştu.


Teknik direktörlerin kendisini geliştirmesi gerektiğini söyleyen Volkan Demirel, "Oyuncu hocam ben niye burada duracağım derse ya da hocam biz bu rakibe niye cevap veremiyoruz derse 'Bizden iyiler' diyemezsin. 'Ben size anlatamadım o yüzden iyiler' diyeceksin" ifadelerini kullandı. 

#Volkan Demirel
#Süper Lig
#Ümit Karan
#Tümer Metin

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