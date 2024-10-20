Volkan Demirel'den Galatasaraylı yıldıza övgü dolu sözler: 'Daha yüzde 50'lerde'

Teknik direktör ve futbol yorumcusu Volkan Demirel, Antalyaspor-Galatasaray maçından sonra karşılaşmayı değerlendirdi.
Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray deplasmanda Antalyaspor'u 3-0 mağlup etti.
Mücadele sonrasında Volkan Demirel, TV100'de karşılaşmayı değerlendirdi.
Demirel'in açıklamaları şu şekilde:
"Icardi maksimum 8 kilometre yapmıştır ama 2 gol attı."
"Ceza sahası içine geldiğin zaman tek vuruşlarda hep skor yapıyor. Top ceza sahasında yeter ki Icardi'ye gelsin."
"Osimhen gerçekten iyi futbolcu. Sakatlıktan çıkıp bu vuruşu yapmak kolay değildir."
"Gollerden sonra sevinciyle takım oyuncusu olduğunu gösteriyor."
"Osimhen'in hala yüzde 50'lerde olduğunu düşünüyorum."