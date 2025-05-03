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Yapay zeka derbiyi simüle etti! Fenerbahçe mi Beşiktaş mı?

Yapay zeka derbiyi simüle etti! Fenerbahçe mi Beşiktaş mı?

15:263/05/2025, Cumartesi
G: 3/05/2025, Cumartesi
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Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe sahasında ezeli rakibi Beşiktaş'ı konuk edecek. Zorlu derbi mücadelesi, yapay zekaya simüle ettirilirken dikkat çeken bir sonuç çıktı. İşte detaylar...

Süper Lig'in 34. haftasında pazar günü Fenerbahçe, Beşiktaş'ı ağırlayacak. 

Şampiyonluk yarışı ve Avrupa kupaları planları doğrultusunda ligin üst sıralarını doğrudan ilgilendiren karşılaşma yapay zeka tarafından simüle edildi.

Yapay zeka, Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini tam 10 kez simüle etti ve bu karşılaşmaların 6'sını sarı-lacivertliler kazandı.

2 maçı Beşiktaş kazanırken, 2 maç da berabere bitti. NTV Spor'da yer alan habere göre yapay zeka, derbide çıkabilecek en farklı skora dair de tahminde bulundu.


Tahmine göre, Ülker Stadı'nda oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde çıkabilecek en farklı skor 4-0'lık Fenerbahçe galibiyeti.

Fenerbahçe'yi derbide açık ara favori gören yapay zeka, Beşiktaş'ın Kadıköy'den galibiyetle ayrılmasının ise sürpriz olacağı tahmininde bulundu.

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