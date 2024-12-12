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Yeni bir dünya yıldızı doğuyor: Real Madrid, Arsenal ve United peşinde!

Yeni bir dünya yıldızı doğuyor: Real Madrid, Arsenal ve United peşinde!

16:0712/12/2024, Perşembe
G: 12/12/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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Birçok futbolcuya dünya yıldızı olma yolunda aracı olan Palmeiras, listeye bir yenisini daha ekliyor. Yeşil-beyazlı formayı giyen 18 yaşındaki futbolcu şimdiden Real Madrid, Arsenal ve Manchester United gibi kulüplerin radarına girdi. Detaylar haberimizde.

Brezilya'nın köklü kulüplerinden Palmeiras, dünya futboluna bir yıldızı daha kazandırmak üzere.


Son dönemde başta Endrick, Estevao ve Luis Guilherme gibi genç yıldızları astronomik bedellere Avrupa devlerine satan Palmeiras, bunlara bir yenisini daha ekleyebilir.


Brezilya ekibinin vitrine çıkardığı son isim 18 yaşındaki stoper Vitor Reis oldu.


Profesyonel kariyerinin ilk yılında 22 maça çıkan genç savunmacı, Gustavo Gomez ve Murilo gibi tecrübeli isimlerin arasından sıyrılarak formasını kaptı.

Öte yandan Palmeiras'ın son ürünü olan Vitor Reis, Avrupa'nın dev kulüplerinin radarında. 

Real Madrid, Arsenal ve Manchester United'ın genç stoperi yakından takip ettiği ve birçok maçta izlediği öne sürülüyor.

Vitor Reis'in olası transferinin bedeli şimdiden merak konusu.


Hatırlanacağı üzere Palmeiras, Endrick'i Real Madrid'e 47.5 milyon euro, Estevao'yu Chelsea'ye 34 milyon euro, Luis Guilherme'yi ise West Ham United'a 23 milyon euroya satmıştı.

#Palmeiras
#Vitor Reis
#Brezilya Ligi

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