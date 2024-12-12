Yeni bir dünya yıldızı doğuyor: Real Madrid, Arsenal ve United peşinde!

Birçok futbolcuya dünya yıldızı olma yolunda aracı olan Palmeiras, listeye bir yenisini daha ekliyor. Yeşil-beyazlı formayı giyen 18 yaşındaki futbolcu şimdiden Real Madrid, Arsenal ve Manchester United gibi kulüplerin radarına girdi. Detaylar haberimizde.

1 /8 Brezilya'nın köklü kulüplerinden Palmeiras, dünya futboluna bir yıldızı daha kazandırmak üzere.



2 /8 Son dönemde başta Endrick, Estevao ve Luis Guilherme gibi genç yıldızları astronomik bedellere Avrupa devlerine satan Palmeiras, bunlara bir yenisini daha ekleyebilir.



3 /8 Brezilya ekibinin vitrine çıkardığı son isim 18 yaşındaki stoper Vitor Reis oldu.



4 /8 Profesyonel kariyerinin ilk yılında 22 maça çıkan genç savunmacı, Gustavo Gomez ve Murilo gibi tecrübeli isimlerin arasından sıyrılarak formasını kaptı.

5 /8 Öte yandan Palmeiras'ın son ürünü olan Vitor Reis, Avrupa'nın dev kulüplerinin radarında.

6 /8 Real Madrid, Arsenal ve Manchester United'ın genç stoperi yakından takip ettiği ve birçok maçta izlediği öne sürülüyor.

7 /8 Vitor Reis'in olası transferinin bedeli şimdiden merak konusu.

