Trendyol 1. Lig son haftasında Gençlerbirliği deplasmanda Yeni Malatyaspor’a konuk olacak. Yeni Malatya Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma bugün saat 16.00’da başlayacak. Ligde oynadığı son 7 maçı kaybetmeyen Gençlerbirliği 65 puanla ikinci sırada yer alıyor. Ankara ekibi bu maçı kazanması halinde Süper Lig’e yükselen ikinci takım olacak. Peki, Gençlerbirliği - Yeni Malatyaspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar.
Trendyol 1. Lig’de 38. haftada Yeni Malatyaspor ve Gençlerbirliği karşı karşıya gelecek.
Yeni Malatya Stadyumun’da oynanacak karşılaşma bugün saat 16.00’da başlayacak.
Karşılaşmayı hakem Süleyman Bahadır yönetecek.
Ligde deplasmanda oynadığı son 3 maçı kaybetmeyen Gençlerbirliği 65 puanla 2. sırada yer alıyor.
Ankara ekibi bu maçtan galip gelmesi halinde Süper Lig’e yükselen ikinci takım olacak.
Ligden düşmesi garantilenen Malatyaspor ise oynadığı 37 maçı da kaybetti.
Yeni Malatyaspor - Gençlerbirliği maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Yeni Malatyaspor - Gençlerbirliği maçı beIN SPORTS 4, tabii ve TRT Türk kanallarından naklen yayınlanacak.
Yeni Malatyaspor - Gençlerbirliği Canlı İzle
Yeni Malatyaspor - Gençlerbirliği maçını canlı izlemek için TIKLAYIN.