Yeni stat Trabzonspor maçıyla kapılarını açacak

İskenderunspor Kulübü Başkanı Hakan Bolat, kupada gruplara kadar ulaşmanın takımları adına büyük başarı olduğunu söyledi.





Çeyrek final yolunda her maça puan almak için çıktıklarını anlatan Bolat, şöyle devam etti:





"Kupadaki format bu yıl değişti bu da biraz aleyhimize oldu. Grubumuzda 6 takım var ama sadece 2 takım çıkıyor ve bu grupta tek 2. Lig takımı biziz. Bizler de çeyrek finale çıkmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız, inşallah başarılı oluruz. Stadımız, Trabzonspor maçıyla beraber açılıyor, taraftarımızı davet ediyoruz, güzel bir gün olacak. Trabzonspor maçında önceliğimiz 1 puan, alabilirsek de 3 puan."











