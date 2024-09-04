Yeni takımı belli oldu! Sergio Oliveira'dan 2 yıllık imza

Transfer çalışmalarında gaza basan Galatasaray'da beklenen ayrılık gerçekleşiyor. Sarı-kırmızılılarda uzun süredir takımdan gönderilmeye çalışılan Sergio Oliveira'nın yeni takımı belli oldu. İşte ayrıntılar...
Galatasaray'da Sergio Oliveira ile yolların ayrıldığı öne sürüldü.
Okan Buruk'un planları arasında yer almayan Sergio Oliveira için Yunanistan basınından sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı.
NTV Spor'un SDNA'dan aktardığı habere göre Olympiakos, Sergio Oliveira'yı transfer etti.
Haberde Portekizli orta saha ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Yunanistan ekibinin, deneyimli isim için ödeyeceği bonservisten ise bahsedilmedi.
Galatasaray, Sergio Oliveira'yı 2022-23 sezonu başında Porto'dan 3 milyon euro karşılığında transfer etmişti.
32 yaşındaki futbolcunun Sarı-Kırmızılılarla 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyordu.