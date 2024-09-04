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Spor

Yeni takımı belli oldu! Sergio Oliveira'dan 2 yıllık imza

09:47 - 4/09/2024 Çarşamba
Güncelleme: 10:32 - 4/09/2024 Çarşamba
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Transfer çalışmalarında gaza basan Galatasaray'da beklenen ayrılık gerçekleşiyor. Sarı-kırmızılılarda uzun süredir takımdan gönderilmeye çalışılan Sergio Oliveira'nın yeni takımı belli oldu. İşte ayrıntılar...

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Galatasaray'da Sergio Oliveira ile yolların ayrıldığı öne sürüldü.






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Okan Buruk'un planları arasında yer almayan Sergio Oliveira için Yunanistan basınından sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı.





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NTV Spor'un SDNA'dan aktardığı habere göre Olympiakos, Sergio Oliveira'yı transfer etti.




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Haberde Portekizli orta saha ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.



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Yunanistan ekibinin, deneyimli isim için ödeyeceği bonservisten ise bahsedilmedi.


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Galatasaray, Sergio Oliveira'yı 2022-23 sezonu başında Porto'dan 3 milyon euro karşılığında transfer etmişti.

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32 yaşındaki futbolcunun Sarı-Kırmızılılarla 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyordu.

#Galatasaray
#Sergio Oliveira
#Transfer
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