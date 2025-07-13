Yeni teklif yapıldı: Maximin geri mi dönüyor?

Fenerbahçe’nin 2024-25 sezonunda Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli’den kiralık olarak kadrosuna kattığı Allan Saint-Maximin için sürpriz bir transfer gelişmesi yaşandı.
Al Ahli forması giyen ve geçen sezonu Fenerbahçe'de kiralık geçiren Allan Saint-Maximin için sürpriz bir gelişme yaşandı.
Suudi Arabistan basınında yer alan habere göre, Rennes, 28 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor.
Rennes'in, Maximin'e somut bir teklif yaptığı belirtildi. Maximin'e yapılan teklifin detayı ise haberde yer almadı.
Maximin, Rennes'e transferinin resmiyet kazanması durumunda 6 yıl sonra Fransa'ya geri dönecek.
Fenerbahçe'de geçen sezon 31 maçta süre bulan Maximin, 4 gol attı ve 5 asist yaptı.
Güncel piyasa değeri 13 milyon euro olarak gösterilen Fransız futbolcunun kulübü Al Ahli ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.