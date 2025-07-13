Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Yeni teklif yapıldı: Maximin geri mi dönüyor?

Yeni teklif yapıldı: Maximin geri mi dönüyor?

08:1013/07/2025, Pazar
G: 13/07/2025, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber

Fenerbahçe’nin 2024-25 sezonunda Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli’den kiralık olarak kadrosuna kattığı Allan Saint-Maximin için sürpriz bir transfer gelişmesi yaşandı.

Al Ahli forması giyen ve geçen sezonu Fenerbahçe'de kiralık geçiren Allan Saint-Maximin için sürpriz bir gelişme yaşandı.

Suudi Arabistan basınında yer alan habere göre, Rennes, 28 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor.


Rennes'in, Maximin'e somut bir teklif yaptığı belirtildi. Maximin'e yapılan teklifin detayı ise haberde yer almadı.


Maximin, Rennes'e transferinin resmiyet kazanması durumunda 6 yıl sonra Fransa'ya geri dönecek.


Fenerbahçe'de geçen sezon 31 maçta süre bulan Maximin, 4 gol attı ve 5 asist yaptı.


Güncel piyasa değeri 13 milyon euro olarak gösterilen Fransız futbolcunun kulübü Al Ahli ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.


#Maximin
#Rennes
#Fenerbahçe
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak? SGK tahsis numarasına göre 4A - 4B - 4C ödeme tarihi Bağkur ve SSK emekli maaşı ödeme takvimi