Yıldız futbolcu bizzat açıkladı: Dünya Kupası’nı kazanırlarsa hocasının yüzünü dövme yaptıracak!

2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı tüm dünyayı sararken, turnuvanın en büyük favorilerinden biri olan İspanya Milli Takımı kampından futbolseverleri kahkahaya boğacak ve bir o kadar da şaşırtacak sıra dışı bir son dakika haberi geldi. Son Avrupa şampiyonu Boğalar'ın dünyaca ünlü sol beki Marc Cucurella, turnuvayı kazanmaları halinde yerine getireceği akılalmaz şampiyonluk vaadini bizzat açıkladı.

1 /5 Marc Cucurella, 2026 FIFA Dünya Kupası öncesi yaptığı açıklamayla gündem oldu. İspanyol sol bek, milli takımın kupaya uzanması halinde teknik direktör Luis de la Fuente için sıra dışı bir jest yapabileceğini söyledi.



2 /5 İspanyol basınından Cope'a konuşan Cucurella, Dünya Kupası zaferi yaşamaları durumunda teknik adamına duyduğu saygıyı ilginç bir şekilde gösterebileceğini belirterek, "Dünya Kupası'nı alırsak Luis de la Fuente'nin suratını dövme yaptırabilirim" ifadelerini kullandı.



3 /5 Başarılı savunmacının esprili açıklaması kısa sürede İspanya'da büyük yankı uyandırırken, sosyal medyada da geniş yer buldu.



4 /5 Futbolseverler, Cucurella'nın sözlerine birbirinden renkli yorumlar yaparken, bazı taraftarlar olası bir Dünya Kupası zaferinin ardından İspanyol yıldızın bu vaadini yerine getirip getirmeyeceğini şimdiden merak etmeye başladı.