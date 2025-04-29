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Yıldız futbolcunun Fenerbahçe’den istediği rakam belli oldu: İmza parası ile birlikte yıllık…

Yıldız futbolcunun Fenerbahçe’den istediği rakam belli oldu: İmza parası ile birlikte yıllık…

14:0929/04/2025, Salı
G: 29/04/2025, Salı
Yeni Şafak
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Fenerbahçe’nin transfer listesinde yer alan Dusan Vlahovic için çarpıcı bir iddia gündeme geldi. Sarı-lacivertlilerin yaz transfer döneminde kadrosuna katmak istediği 25 yaşındaki yıldızın istediği rakam belli oldu.

İsmi yaz transfer dönemi için Fenerbahçe ile anılan Dusan Vlahovic ile ilgili çarpıcı bir söylenti ortaya atıldı.


İtalyan basınından Sportface'in haberine göre; sarı-lacivertli kulüp, Edin Dzeko'nun yerine düşündüğü Vlahovic için Juventus'a 30 milyon Euro bonservis bedeli ödeyebilir.


DUDAK UÇUKLATAN MAAŞ İSTEĞİ


Haberdeki iddialara göre; istediği yüksek maaştan ötürü transferin önündeki en büyük engelin bizzat Vlahovic olacağı aktarıldı.


25 yaşındaki yıldız santrforun menajerlik şirketi, Fenerbahçe'den imza parası ve yıllık 20 milyon Euro'ya yakın net maaş talep etti.


PERFORMANSI GERİDE KALDI



2021/25 sezonunda 83.5 milyon Euro bedelle Juventus'a katılan Sırp forvet, bu sezon takımı ile tüm kulvarlarda 38 maça çıktı ve 14 gol / 5 asistlik performans sergiledi.


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