Young Boys - Galatasaray maçında UEFA yüzsüzlüğü

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Galatasaray'ın deplasmanda Young Boys ile oynadığı karşılaşmaya LGBT temalı köşe bayrakları damga vurdu. Sözde LGBT karşıtı olan UEFA'nın Şampiyonlar Ligi organizasyonunda bu durumun yaşanıyor olması iki yüzlülüğünü ortaya koydu.
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Galatasaray deplasmanda Young Boys ile karşı karşıya geldi.
İsviçre'nin Bern kentinde oynanan karşılaşmaya LGBT temalı köşe bayrakları damga vurdu.
Ev sahibi Young Boys köşe bayraklarında yer alan logosunu LGBT renkleriyle değiştirdi.
UEFA organizasyonlarında siyasi simgelere izin vermediğini her fırsatta ifade ediyordu.
Hatta milli futbolcumuz Merih Demiral, Avrupa Şampiyonası'nda yaptığı bozkurt işareti nedeniyle 2 maç men cezası almıştı.
UEFA, ayrıca geçtiğimiz yıllarda Almanya-Macaristan maçının oynanacağı Münih Stadı'nın LGBT bireylerin sembolü olan gökkuşağı renkleri ile ışıklandırılmasına "siyasi bağlamı" olması gerekçesiyle izin vermemişti.
UEFA'nın yönetiminde olduğu Şampiyonlar Ligi organizasyonunda bu durumun yaşanıyor olması bir kez daha iki yüzlülüğünü ortaya koydu.