Yüksel Yıldırım'dan gündem olan İrfan Can Eğribayat açıklaması: Karakteri uymadı

Yüksel Yıldırım, iki yerli futbolcuyla anlaşma sağladıklarını belirterek, "Belki önümüzdeki hafta açıklamalarını yaparız. Duruma göre karar vereceğiz. Belki bir hafta daha bekleyeceğiz. Bizim için önemli olan yurt dışından yapacağımız transferler" dedi.