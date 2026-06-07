Yüksel Yıldırım'dan gündem olan İrfan Can Eğribayat açıklaması: Karakteri uymadı

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Fenerbahçe'den kiralanan İrfan Can Eğribayat'ın geleceğiyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Yıldırım, 27 yaşındaki file bekçisinin satın alma opsiyonunu kullanmayacaklarını belirtirken çarpıcı ifadeler kullandı.
Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım, Fenerbahçe'den kiralık olarak kadroya katılan İrfan Can Eğribayat'la yola devam etmeyeceklerini açıkladı.
Yıldırım, yeni sezonda kaleye takviye yapacaklarını belirterek, İrfan Can Eğribayat'ın satın alma opsiyonunu kullanmama kararı aldıklarını söyledi.
27 yaşındaki kaleciyle ilgili çarpıcı ifadeler kullanan Yüksel Yıldırım'ın, Sporx'te yer alan açıklaması şu şekilde:
"Kaleci alacağız. İrfan Can Eğribayat ile devam etmeme kararı aldık. Samsunspor'un vizyonuna uymadı maalesef. Hep şunu söylüyorum; yeteneklerinle Samsunspor'a gelirsin ama karakterinle kalırsın. Karakter çok önemli. Karakter konusunda uymayan oyuncularla biz çalışmayacağız."
Transfer çalışmalarına da değinen Yıldırım, yavaş hareket ediyor gibi görünmelerine rağmen yoğun mesai harcadıklarını ifade etti.
Yüksel Yıldırım, iki yerli futbolcuyla anlaşma sağladıklarını belirterek, "Belki önümüzdeki hafta açıklamalarını yaparız. Duruma göre karar vereceğiz. Belki bir hafta daha bekleyeceğiz. Bizim için önemli olan yurt dışından yapacağımız transferler" dedi.