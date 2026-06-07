Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Yüksel Yıldırım'dan gündem olan İrfan Can Eğribayat açıklaması: Karakteri uymadı

Yüksel Yıldırım'dan gündem olan İrfan Can Eğribayat açıklaması: Karakteri uymadı

17:167/06/2026, Pazar
G: 7/06/2026, Pazar
Diğer
Sonraki haber

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Fenerbahçe'den kiralanan İrfan Can Eğribayat'ın geleceğiyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Yıldırım, 27 yaşındaki file bekçisinin satın alma opsiyonunu kullanmayacaklarını belirtirken çarpıcı ifadeler kullandı.

Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım, Fenerbahçe'den kiralık olarak kadroya katılan İrfan Can Eğribayat'la yola devam etmeyeceklerini açıkladı.

Yıldırım, yeni sezonda kaleye takviye yapacaklarını belirterek, İrfan Can Eğribayat'ın satın alma opsiyonunu kullanmama kararı aldıklarını söyledi.

27 yaşındaki kaleciyle ilgili çarpıcı ifadeler kullanan Yüksel Yıldırım'ın, Sporx'te yer alan açıklaması şu şekilde:


"Kaleci alacağız. İrfan Can Eğribayat ile devam etmeme kararı aldık. Samsunspor'un vizyonuna uymadı maalesef. Hep şunu söylüyorum; yeteneklerinle Samsunspor'a gelirsin ama karakterinle kalırsın. Karakter çok önemli. Karakter konusunda uymayan oyuncularla biz çalışmayacağız."

Transfer çalışmalarına da değinen Yıldırım, yavaş hareket ediyor gibi görünmelerine rağmen yoğun mesai harcadıklarını ifade etti.

Yüksel Yıldırım, iki yerli futbolcuyla anlaşma sağladıklarını belirterek, "Belki önümüzdeki hafta açıklamalarını yaparız. Duruma göre karar vereceğiz. Belki bir hafta daha bekleyeceğiz. Bizim için önemli olan yurt dışından yapacağımız transferler" dedi.

#Süper Lig
#Fenerbahçe
#Samsunspor
#İrfan Can Eğribayat
#Yüksel Yıldırım
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kuşçu seçim sonuçları 7 Haziran Yeşilyurt Kuşçu beldesi belediye başkanı kim oldu hangi parti kazandı?