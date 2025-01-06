Yunus Akgün Avrupa'nın zirvesinde yer alıyor

Son 4 lig maçında birer gol attı

Yunus Akgün, Süper Lig'de çıktığı son 4 maçta 4 kez fileleri havalandırdı. Süper Lig'de bu sezon 17 karşılaşmada 6 kez gol sevinci yaşayan Yunus, ligdeki son dört maçında da Net Global Sivasspor, Trabzonspor, Bellona Kayserispor ve Göztepe filelerini birer kez havalandırdı.