Yusuf Yazıcı'ya sürpriz talip! Türkiye derken...

Fransız ekibi Lille'den ayrıldığından beri kulüpsüz olan 27 yaşındaki milli futbolcu Yusuf Yazıcı'ya sürpriz bir talip çıktı. İşte ayrıntılar...

1 / 9 Bonservisi elinde olan milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın yeni adresi merak ediliyor.



2 / 9 Adı Türk takımlarıyla da anılan Yusuf'la ilgili son iddia Fransız basınından geldi.

3 / 9 RMC Sport, Ligue 1 takımlarından Nice'in Yusuf Yazıcı ile ilgilendiğini duyurdu.

4 / 9 Milli futbolcu Fransa'da daha önce Lille forması giymişti.













5 / 9 Lille 2019-20 sezonu başında Yusuf Yazıcı için Trabzonspor'a 18.5 milyon euro ödemişti.











6 / 9 Yusuf Yazıcı kimdir?

29 Ocak 1997 tarihinde Trabzon'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Trabzonspor altyapısında başladı.















7 / 9 Lille ve CSKA Moskova formaları giydi.



8 / 9 Temmuz ayından bu yana kulüpsüz olan Yusuf Yazıcı'nın güncel piyasa değeri 10 milyon euro...





