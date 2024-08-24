Yusuf Yazıcı'ya sürpriz talip! Türkiye derken...

Fransız ekibi Lille'den ayrıldığından beri kulüpsüz olan 27 yaşındaki milli futbolcu Yusuf Yazıcı'ya sürpriz bir talip çıktı. İşte ayrıntılar...
Bonservisi elinde olan milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın yeni adresi merak ediliyor.
Adı Türk takımlarıyla da anılan Yusuf'la ilgili son iddia Fransız basınından geldi.
RMC Sport, Ligue 1 takımlarından Nice'in Yusuf Yazıcı ile ilgilendiğini duyurdu.
Milli futbolcu Fransa'da daha önce Lille forması giymişti.
Lille 2019-20 sezonu başında Yusuf Yazıcı için Trabzonspor'a 18.5 milyon euro ödemişti.
Yusuf Yazıcı kimdir?
29 Ocak 1997 tarihinde Trabzon'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Trabzonspor altyapısında başladı.
Lille ve CSKA Moskova formaları giydi.
Temmuz ayından bu yana kulüpsüz olan Yusuf Yazıcı'nın güncel piyasa değeri 10 milyon euro...
A Milli Futbol Takımı'nda 45 karşılaşmada görev alan 27 yaşındaki deneyimli oyuncu, 3 gole imzasını attı.