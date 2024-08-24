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Spor

Yusuf Yazıcı'ya sürpriz talip! Türkiye derken...

Tuğçe Erginkoç
15:16 - 24/08/2024 Cumartesi
Yeni Şafak

Fransız ekibi Lille'den ayrıldığından beri kulüpsüz olan 27 yaşındaki milli futbolcu Yusuf Yazıcı'ya sürpriz bir talip çıktı. İşte ayrıntılar...

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Bonservisi elinde olan milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın yeni adresi merak ediliyor.


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Adı Türk takımlarıyla da anılan Yusuf'la ilgili son iddia Fransız basınından geldi.

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RMC Sport, Ligue 1 takımlarından Nice'in Yusuf Yazıcı ile ilgilendiğini duyurdu.

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Milli futbolcu Fransa'da daha önce Lille forması giymişti.







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Lille 2019-20 sezonu başında Yusuf Yazıcı için Trabzonspor'a 18.5 milyon euro ödemişti.






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Yusuf Yazıcı kimdir?


29 Ocak 1997 tarihinde Trabzon'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Trabzonspor altyapısında başladı.








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Lille ve CSKA Moskova formaları giydi.


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Temmuz ayından bu yana kulüpsüz olan Yusuf Yazıcı'nın güncel piyasa değeri 10 milyon euro...




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A Milli Futbol Takımı'nda 45 karşılaşmada görev alan 27 yaşındaki deneyimli oyuncu, 3 gole imzasını attı.



#Yusuf Yazıcı
#Lille
#Nice
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