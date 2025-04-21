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Zaniolo’da şok gelişme: Galatasaray için kritik görüşme kapıda!

Zaniolo’da şok gelişme: Galatasaray için kritik görüşme kapıda!

17:2921/04/2025, Pazartesi
G: 21/04/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Fiorentina’da bekleneni veremeyen yıldız oyuncunun zorunlu satın alma opsiyonu devre dışı kaldı. Bonservisi hala Galatasaray’da olan 25 yaşındaki isim için sezon sonunda yeni bir pazarlık başlıyor.

Fiorentina'da kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Galatasaray'da bulunan Nicolo Zaniolo ile ilgili flaş bir gerçek ortaya çıktı.


Corriere dello Sport'un haberine göre; Floransa'da beklentilerin altında kalan İtalyan futbolcunun bonservisi alınmayacak.


ZORUNLU OPSİYON KALKTI



Haberde ayrıca zorunlu satın alma opsiyonu için maçların %60'ında oynaması gerektiği ancak bu oranın şu an %18 olduğu ve kalan maçlarda gerçekleşme ihtimalinin olmadığı belirtildi.


25 yaşındaki hücum oyuncusunun en büyük probleminin ise beklentilerin altında kalan performansı ve taktiksel uyum sorunu olduğu aktarıldı.


GÖRÜŞMELER BAŞLAYABİLİR



Galatasaray, bonservisi hala elinde bulundurduğu Zaniolo için sezon sonunda Fiorentina ile yeni bir görüşme yapabilir ancak bu kez şartların değişmesi ve daha uygun koşullar oluşması gerekiyor.


FORMA BULAMADI



2024/25 sezonunda Atalanta ve Fiorentina formaları ile tüm kulvarlarda 31 maça çıkan Nicolo Zaniolo, yalnızca 921 dakika sahada kalabildi ve 3 gol / 3 asistlik performans sergiledi.


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