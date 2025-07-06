Zaniolo'dan gündem olan hareket

Galatasaray'daki geleceği merak konusu olan Nicolo Zaniolo, sarı-kırmızılı takımın yeni sezon hazırlıklarına katıldı. Yıldız futbolcu, sosyal medya hesabından dikkati çeken bir hamlede bulundu.
İtalyan ekibi Fiorentina'daki kiralık sözleşmesi sona eren Nicolo Zaniolo, Galatasaray'a geri döndü.
Sarı-kırmızılı takımın sezon öncesi kamp çalışmalarına katılan 26 yaşındaki futbolcu, sosyal medya hesabından dikkati çeken bir harekete imza attı.
Zaniolo, daha önce Instagram hesabından Galatasaray'la ilgili bütün paylaşımlarını kaldırmıştı. Yıldız futbolcunun, arşivlediği sarı-kırmızılı bütün fotoğrafları geri yüklediği görüldü.
Yıldız futbolcunun bu hamlesi, Galatasaray'da kalmak istediği şeklinde yorumlandı.
Zaniolo, Galatasaray'ın şampiyonluklarıyla ilgili hiçbir paylaşım yapamaması nedeniyle tepki görmüştü.
Galatasaray, Roma'dan kadrosuna kattığı Zaniolo için 15 milyon euro bonservis bedeli ödemişti.
Sarı-kırmızılı takımda beklentileri karşılayamayan İtalyan futbolcu; Aston Villa, Atalanta ve son olarak Fiorentina'ya kiralanmıştı.
Zaniolo'nun Galatasaray ile 30 Haziran 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.