Ziyech'ten yönetimi zorlayan istek! Eski takım arkadaşını örnek gösterdi

Galatasaray'da ara transfer dönemi çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Sarı-kırmızılı takımdan ayrılması beklenen Hakim Ziyech'te ise çıkmaza girildi. Faslı futbolcu, yönetimden flaş bir talepte bulunurken eski takım arkadaşını örnek gösterdi. İşte detaylar...
Galatasaray'da gözler gelecek oyuncular kadar gidecek futbolculara da çevrildi. Biri bonservisle toplamda üç transfer yapmayı planlayan Cimbom'da ayrılıklar da kritik.
Yabancı kontenjanı dolu olan Galatasaray'ın yurt dışına sadece bir kiralık transfer yapma hakkı kaldı. FIFA'nın yurt dışına 6 oyuncu kiralama limiti koyması sarı-kırmızılı kulübün de elini kolunu bir anlamda bağladı.
Victor Nelsson için istediği teklifleri alamayan sarı-kırmızılılar Hakim Ziyech'le sözleşme feshi için görüşmeler yürütüyor.
ABD, Katar ve Yunanistan'dan teklifler alan Faslı futbolcu önceliğini Avrupa’da kalmaya verdi. Ancak Ziyech'in yaptığı görüşmelerde Galatasaray'dan aldığı ücrete yakın bir maaş talebinde bulunması transferlerin önünü tıkıyor.
Sarı-kırmızılılardan yılda 5.7 milyon Euro kazanan Faslı futbolcu görüştüğü kulüplerden de benzer bir yıllık ücret talep ediyor.
Olympiakos ve Panathinaikos Ziyech'le masadan kalkarken Fransa’da önerilen kulüpler de Ziyech'e mesafeli yaklaştı. Faslı futbolcu son olarak bir süre top koşturduğu Ajax’a önerildi ve görüşmeler de başladı.
Sarı-kırmızılı kulüp devre arasında mukavelesini feshetmek istediği Ziyech'ten şok bir yanıt aldı.
OLIVEIRA'YI ÖRNEK GÖSTERDİ
HaberTürk'te yer alan habere göre Sergio Oliveira'nın Olympiakos'a transferini hatırlatan tecrübeli yıldız ikinci yarıdaki hak edişlerinin tamamını talep etti.
Transfer için yabancı kontenjanını açması gereken Galatasaray Ziyech'le uzlaşma zemini arıyor.