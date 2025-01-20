Instagram'dan CapCut'a meydan okuma: Videolar artık Edits'ten yapılacak

Instagram'dan açıklama

Mosseri, paylaşımında, "Şu anda dünyada pek çok şey oluyor ama ne olursa olsun, sadece Instagram değil, tüm platformlar için video hazırlayan sizlere en ilgi çekici araçları oluşturmanın görevimiz olduğunu düşünüyoruz.” dedi.