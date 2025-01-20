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Instagram'dan CapCut'a meydan okuma: Videolar artık Edits'ten yapılacak

Instagram'dan CapCut'a meydan okuma: Videolar artık Edits'ten yapılacak

10:5620/01/2025, Pazartesi
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<p>ABD merkezli Instagram, Edits uygulamasıyla Çinli TikTok ve CapCut'un tahtını sarsmayı hedefliyor.</p>
ABD merkezli Instagram, Edits uygulamasıyla Çinli TikTok ve CapCut'un tahtını sarsmayı hedefliyor.

Instagram, yeni video oluşturma uygulaması "Edits'i" duyurdu. Uygulamanın, ABD'deki TikTok yasağının ardından duyurulması dikkat çekti.

Çinli çatı şirketi ByteDance bünyesindeki sosyal paylaşım uygulaması TikTok ile mobil video düzenleme uygulaması CapCut'ın ABD'de karşılaştığı yasal mücadeleler sürerken, Instagram Başkanı Adam Mosseri, sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı videoda, geliştirilen yeni uygulamayı tanıttı.

Instagram'dan açıklama

Mosseri, paylaşımında, "Şu anda dünyada pek çok şey oluyor ama ne olursa olsun, sadece Instagram değil, tüm platformlar için video hazırlayan sizlere en ilgi çekici araçları oluşturmanın görevimiz olduğunu düşünüyoruz.” dedi.

Şubatta kullanıma sunuluyor

Edits'in sadece bir video düzenleme aracı olmadığını vurgulayan Mosseri, uygulamanın cep telefonları üzerinden video oluşturulmasını sağlayan "eksiksiz bir araçlar paketi" olmasının amaçlandığını belirtti. Mosseri, halihazırda sadece ücretsiz ön siparişle indirilebilen Edits'in şubatta piyasaya sürülmesinin planlandığını kaydetti.

Uygulamanın App Store'da kullanıma sunulma tarihi 13 Mart olarak belirtiliyor.

TikTok ve CapCut'a yasaklama

TikTok, bir Amerikan firmasına satılmaması halinde ABD'de yasaklanmasını öngören yasa uyarınca dün bölgede kullanıma kapatılmıştı. TikTok'un yanı sıra CapCut da ülkede erişime engellendi.

Trump devreye girdi

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, Truth Social adlı sosyal medya platformundan TikTok yasağına ilişkin yaptığı açıklamada, "Pazartesi günü, yasanın hükümlerinin yürürlüğe girme süresini uzatacak bir kararname yayımlayacağım, böylece ulusal güvenliğimizi korumak için bir anlaşma yapabiliriz." demişti.

TikTok'tan geri adım

Söz konusu kararnameyle TikTok'un yasaklı kalmasını önlemek için destek veren şirketlerin yasal sorumluluğunun olmayacağını da belirten Trump, ancak TikTok'un yarısının ABD'lilere ait olmasını istediğini ifade etmişti. Daha sonra TikTok, ülkede yeniden hizmet sağlamaya başlamıştı.

Edits uygulamasının CapCut'a benzerliği dikkat çekiyor.

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