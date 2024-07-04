İzmir'de bilim adamından büyük başarı: İzmirborçağını literatüre kazandırdı

Yıldırım, bitkinin yayılış gösterdiği alanın orman yangınlarına maruz kalan bir sahada bulunduğunu belirterek, "Ayrıca alanda yeni yol açma çalışmaları da popülasyon üzerine olumsuz etki yaratmaktadır. Tüm bu tehditler ve türün sınırlı dağılımı göz önüne alındığında tür, kritik tehlike altında olarak değerlendirilmektedir. Acilen tür koruma ve eylem planlarının yapılması gerekmektedir." ifadelerini kullandı.