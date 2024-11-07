Sivas'ta bilim adamlarından büyük başarı: İlk kızılötesi lens üretildi

"Şu anda lenslerimiz dürbünlerin içerisine yerleştirilmiş durumda"





Optik İnce Film Tasarım ve Kaplama Merkezi Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Yusuf Doğan, üretilen lenslerin dürbünlerin içerisine yerleştirildiğini söyleyerek, "2020 yılında bu proje ile uğraşmaya başladık. 2024 yılında da bu merkezi faaliyete geçirdik. Faaliyete geçirdikten sonra Savunma Sanayi şirketleriyle sürekli irtibat ve işbirliği halindeydik. Lens üretimi konusunda de ASELSAN'ın kendi projeleri var. Buradaki merkezimizin ana konfigürasyonu termal bölge üzerine. İlk etap lenslerimizi üreterek faaliyete aldık. Üretimleri başarılı bir şekilde gerçekleştirildi, kalite kontrol birimlerinden tek tek geçti. Şu anda lenslerimiz dürbünlerin içerisine yerleştirilmiş durumda. Savunma sanayisinde özellikle termal görüntüleme sistemlerinde kullanılacak bu lenslerimiz. 3, 5, 8, 12 dediğimiz yakın, orta, uzak ve kızılötesi bölge dediğimiz bölgeler var. Kimisi termal görüntüleme için, kimisi de lazer takip sistemleri dediğimiz güdümlü sistemlere yerleştirilen ve yüksek sıcaklıklara göre ayarlanmış sistemler. Hangi sisteme göre üretilirse ona göre üretim yapılıp kaplamasını gerçekleştirebiliyoruz" dedi.