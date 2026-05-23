Kocaeli'de teknik lise öğrencilerinden akıllı çöp kovası: Koku ve sokak hayvanları sorununa çözüm olacak

"Karbon ve zeolit karışımıyla kötü kokuyu filtrelemeye çalışıyoruz"





Koku problemi için öğrencilerin özel bir filtre tasarladığını belirten Bayram, "Bir diğer değindiğimiz konu ise koku problemi. Bunun için öğrencilerin tasarladığı bir filtremiz var. Burada karbon ve zeolit karışımı kullanıp kötü kokuyu filtrelemeye çalışıyoruz. Bir diğer sorunumuz ise çöp toplayan ekiplerin sürekli devriye gezmesi. Bu da yakıt masraflarını artırıyor. Bunun için kendi geliştirdiğimiz bir otomasyon sistemimiz var. Sistem belli bir merkeze topluyor. Buradan ekipleri yönlendirebiliyoruz. ’5 numaralı çöp dolu, 3 numaralı ekip 5 numaralı çöpü gidip boşaltabilir’ şeklinde çalışan bir sistemimiz var" diye konuştu.