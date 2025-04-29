Yapay zeka dinleyicileri aylarca kandırdı: 6 ay boyunca hiç kimse anlamadı

Olay Avustralya’da yaşandı. Bir radyo programının tam altı ay boyunca fark edilmeden yapay zeka tarafından sunulması, bu teknolojinin ulaştığı son noktayı gözler önüne sererken insan sesiyle neredeyse ayırt edilemeyen yapay zekayı fark edemeyen dinleyiciler büyük bir şok yaşadı.

Yapay zekanın hayatımızın her alanına sızarken bir radyo programının tam altı ay boyunca fark edilmeden yapay zeka tarafından sunulduğu ortaya çıktı. İnsan sesiyle ayırt edilemeyen yapay zeka, dinleyicileri adeta aylarca kandırdı. Olayın ortaya çıkmasının ardından uzun süredir programı takip edenler büyük bir şok yaşadı. Tüm doğallığına rağmen bir dinleyicinin sunucunun geçmişine dair hiçbir bilgiye ulaşamaması, gerçek bir insan olmaması konusunda ilk ipucu oldu.

1 /9 Avustralya’da yayın yapan CADA adlı radyo kanalında, "THY ile Çalışma Günleri" isimli programın altı ay boyunca bir yapay zeka tarafından sunulduğu ortaya çıktı.

2 /9 ElevenLabs isimli şirketin ses klonlama teknolojisiyle oluşturulan yapay sunucu "Thy", hafta içi her gün dört saat boyunca yayında kaldı.

3 /9 Dinleyiciler, sesin doğallığı sayesinde bu durumu uzun süre boyunca fark edemedi.

4 /9 Ancak bir dinleyici ve aynı zamanda yazar olan Stephanie Coombes, sunucunun geçmişine dair hiçbir bilgiye ulaşamaması üzerine şüphelenip araştırma yaptı.

5 /9 Programın internet sitesinde sunucuya ait bir biyografinin olmaması, yapay zekayı ele veren ilk ipucu oldu.

6 /9 Konuya dair açıklama yapan ARN yetkilisi Fayed Tohme, yapay sunucunun gerçek olmadığını doğruladı.

7 /9 Tohme, yapay zekanın gerçeğe çok yakın bir sesle çalıştığını ve dinleyicilerin büyük kısmının bunu fark etmediğini belirtti. “Thy’nin gerçek bir kişiliği olmamasına rağmen sadık bir dinleyici kitlesi oluştu” dedi.

8 /9 Bu olay, yapay zekanın medya sektöründeki potansiyel etkilerini ve insan emeği üzerindeki tehditleri bir kez daha gündeme taşıdı.