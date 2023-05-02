Yüksek Seçim Kurulunca (YSK), 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi öncesinde Kanada'da 26 temsilcilikte oy verme işlemi başladı. Fransa 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi sonuçları ve oy oranları ile ilgili detaylar haberimizde.

FRANSA CUMHURBAŞKANLIĞI VE 28. DÖNEM MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI 2023

YSK'nın belirlemelerine göre toplamda 73 ülkede oy kullanılıyor. Seçimler 24 saat içerisinde tamamlanacak. Ancak Fransa seçim sonuçları hem oyların Türkiye'ye getirilmesi hem de seçimlerin Türkiye'de 14 Mayıs 2023 tarihinde olması sebebiyle sonuçlar da Türkiye'ye eş değer bir şekilde açıklanacak.

2023 FRANSA SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Fransa'nın 6 kentinde de oy verme işlemlerine başlandı. Fransa'daki Türkler, Paris, Marsilya, Strazburg, Lyon, Nantes, Bordo kentlerindeki sandık merkezinde yerel saatle 09.00'dan itibaren oy kullanmaya başlarken bu kentlerdeki Türk seçmen, ilk turda 9 Mayıs'a kadar oy verebilecek. 24 saat içerisinde bitecek oy verme işlemlerinin ardından sayıma geçilecek. Ancak Kanada oy oranları yüzdelik olarak 14 Mayıs 2023 pazar günü resmi olarak kamuoyu ile paylaşılacak.

24 HAZİRAN 2018 FRANSA SEÇİM SONUÇLARI

AK Parti %56,43 HDP %23,33 CHP %8,71

24 Haziran 2018 seçimleri için 7-19 Haziran arasında yurt dışında kayıtlı üç milyon seçmenin sadece 1 buçuk milyonu yurt dışı temsilciliklerine ve gümrüklere giderek oy kullandı. Seçimler için yurt dışındaki katılım oranı yüzde 50’de kalırken, en çok oyu yüzde 51,02 ile AK Parti aldı. İkinci sırada yüzde 17,62 ile CHP, üçüncü sırada da yüzde 17,34’le HDP geldi. MHP yüzde 7,89’la dördüncü sırada yer alırken, MHP’yi yüzde 4,02 oyla İYİ Parti takip etti.







