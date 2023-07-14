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Galatasaray'ın Fred teklifi ret yedi: Fred kimdir, kaç yaşında?

Süper Lig’in son şampiyonu Galatasaray, Manchester United’da forma giyen yıldız futbolcu Fred’e talip oldu. Transfer çalışmalarını hız kesmeden devam ettiren sarı-kırmızılı ekip orta saha arayışlarını sürdürüyor. Fred'i kadrosuna katmak için Manchester United'a ilk teklifini sunan Galatasaray’ın olumsuz yanıt aldığı bildirildi. Galatasaray yönetimi tarafından Fred için yeni bir teklif sunulup sunulmayacağı ise futbolseverler tarafından merak konusu oldu. Peki Fred kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı? İşte soruların yanıtları.

09:43 . 14/07/2023 Cuma
Yeni Şafak
Fred kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?

Fred kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?

Galatasaray yeni sezon hazırlıklarına ve transfer çalışmalarına devam ediyor. Orta saha arayışlarını sürdüren Galatasaray, Manchester United forması giyen Fred için İngiliz kulübüne teklif sundu. Manchester United'ın bu teklifi olumsuz karşıladığı ve yetersiz bulduğu vurgulandı. Peki Fred’e yeni bir teklif sunulacak mı? İşte detaylar.

FRED KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ, HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Manchester United forması giyen Fred, tam adıyla Frederico Rodrigues de Paula Santos'dur. 5 Mart 1993 doğumlu olan Fred, 30 yaşındadır. Brezilyalı olan Fred, profesyonel futbol kariyerine 2009 yılında Brezilya'nın Internacional takımında başladı. Internacional'da başarılı performans sergiledikten sonra 2013 yılında Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk takımına transfer oldu.

Shakhtar Donetsk'de altı sezon boyunca forma giydikten sonra 2018 yazında İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United'a transfer oldu.

Manchester United formasıyla orta sahada görev yapmaktadır ve takımının önemli bir parçası haline gelmiştir. Fred, Manchester United ile birlikte birkaç önemli başarıya imza atmıştır, örneğin 2020-2021 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde final oynamışlardır.

GALATASARAY TEKLİF YÜKSELTECEK Mİ?

Transfer görüşmeleri için sık sık İngiltere'ye giden Erden Timur'un Fred için mevcut teklifi yükseltip yükseltmeyeceği henüz netlik kazanmadı.

Manchester United'dan bu yaz ayrılması beklenen Fred için Suudi Arabistan'dan kulüplerin yanı sıra Fulham'ın da ilgisinin olduğu kaydedildi. 30 yaşındaki orta sahanın Manchester United'la olan sözleşmesi 30 Haziran 2024'te sona erecek. Fred'in güncel piyasa değeri 20 milyon euro.



#Fred
#Manchester United
#Galatasaray
#transfer sezonu
#transfer haberleri
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