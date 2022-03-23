3 Büyük zirvenin sahibinden biri: G7

Bu hafta NATO, AB ve G7 liderlerinin zirve toplantılarına ev sahipliği yapacak olan Brüksel, Rusya'nın Ukrayna işgali sonrası bir günde 3 büyük zirveye ev sahipliği yapacak. Onlarca devlet ve başkanın toplanacağı toplantı ne zaman, G7 Zirvesi'ne hangi ülkeler katılacak?

G7 NEDİR?

G7, dünyanın en gelişmiş yedi ekonomisinin bir araya geldiği bir zirve.

G7 ülkeleri; ABD, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, İngiltere ve Kanada.

Bu ülkeler, 2018'de küresel net servetin yüzde 58'ini ellerinde bulunduruyorlardı.

Rusya 1998'de katılarak G8'i oluştursa da 2014'te Kırım'ı ilhak ettiği için dışarıda bırakıldı.

PEKİ ZİRVEDE NELER KONUŞULACAK?

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, zirveyi duyurduğu açıklamada, "Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin sonuçlarını, Ukrayna'ya güçlü desteğimizi ve güvenliğimizdeki yeni gerçeklik karşısında NATO'nun caydırıcılık ve savunmasının daha da güçlendirilmesini ele alacağız." ifadelerini belirtmişti.

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G7 ZİRVESİ

NATO ve AB zirvelerinin yanı sıra G7 ülkelerinin devlet ve hükümet başkanları da Brüksel'de görüşecek.

G7'nin dönem başkanı Almanya Başbakanı Olaf Scholz, üye ülkeleri Brüksel'de Rusya-Ukrayna savaşının etkilerini görüşmek üzere toplantıya davet etmişti.

G7 Zirvesi toplantılarına üye ülkeler Almanya, ABD, İngiltere, Fransa, İtalya, Kanada, Japonya'nın liderlerinin yanı sıra AB Konseyi Başkanı ve AB Komisyonu Başkanı da katılıyor.