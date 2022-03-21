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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Liderler Zirvesi'nde ABD Başkanı Joe Biden'la görüşecek

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO Liderler Zirvesi kapsamında ABD Başkanı Joe Biden ile bir araya geleceğini bildirdi. Kalın, "Bir gün içerisinde yapılabilecek toplantı sayısı sınırlı ama elimizden geldiğince, programlar el verdiği ölçüde bu görüşmeler gerçekleşecek." ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Liderler Zirvesinde ABD Başkanı Joe Bidenla görüşecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çarşamba akşamı NATO Zirvesi için Brüksel'e gidecek ve perşembe günü olağanüstü NATO Liderler Zirvesi'ne katılacak

Konuyla ilgili bilgilendirmede bulunan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu zirvede, NATO liderleriyle Ukrayna-Rusya savaşında şu ana kadarki durum ve bundan sonra atılacak adımlarla ilgili istişarelerde bulunacağını belirtti.

Kalın, toplantıda, hem NATO olarak ittifakın güçlendirilmesi, dayanışmanın artırılması hem de savaşın sonlandırılmasına dönük atılabilecek adımlar konusunda kapsamlı değerlendirmelerin yapılacağını kaydetti.

"Biden ile ikili görüşme olacak"

  • "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO Liderler Zirvesi kapsamında ABD Başkanı Joe Biden ile bir araya gelmesi bekleniyor mu?" sorusuna Kalın, "Evet, ABD Başkanı ile diğer katılacak liderlerle ikili görüşmeleri olacak. Bir gün içerisinde yapılabilecek toplantı sayısı sınırlı ama elimizden geldiğince, programlar el verdiği ölçüde bu görüşmeler gerçekleşecek." yanıtını verdi.

"Türkiye, NATO Zirvesine hangi somut önerilerle gidecek?" sorusu üzerine Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hem NATO ittifakının birlik ve dayanışması hem de bundan sonraki dönemde müttefikler arasındaki ilişkilerin hangi temel ilkeler üzerine bina edilmesi gerektiğiyle ilgili çok önemli mesajlar vereceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Rusya-Ukrayna savaşı sonlandırıldıktan sonra Rusya ile NATO'nun, Batı ittifakının ilişkilerinin hangi çerçeveye oturtulması gerektiğiyle ilgili bir perspektif sunacağını dile getiren Kalın, bu açıdan zirveyi son derece önemsediklerinin altını çizdi.

Kalın, Türkiye'nin Rusya ve Ukrayna ile hem görüşebilen hem de iki ülkenin güvenine sahip bir ülke olduğunu vurguladı.

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