Trendyol Süper Lig 7. hafta heyecanı dün akşam oynanan Samsunspor - Gaziantep FK maçı ile start verdi. Bugün Süper Lig’de 4 maç, 1. Lig’de ise 3 maç oynanacak. Günün açılış maçı ise Sivasspor ve Hatayspor karşı karşıya gelecek. 1. Lig’de ise Tuzlaspor evinde Şanlıurfaspor’u konuk ediyor. Peki, bugün hangi maçlar var? İşte 30 Eylül Cumartesi Trendyol Süper Lig ve 1. Lig günün maç programı.