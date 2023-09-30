Sivasspor 0-0 Hatayspor Maç Özeti
Sivasspor, Trendyol Süper Lig 7. haftasında evinde Hatayspor ile karşılaştı. Maç 0-0’lık eşitlikle sonuçlandı. Bu sonuçla birlikte Hatayspor 11 puana ulaşarak ligde maç fazlasıyla 3. sırada yer aldı. Sivasspor ise 7 puanla 12. sırada yer aldı. Sivasspor - Hatayspor maç özeti haberimizde.
SİVASSPOR - HATAYSPOR MAÇ ÖZETİ
SİVASSPOR - HATAYSPOR MAÇ ÖZETİ
SİVASSPOR - HATAYSPOR MAÇ SONUCU
SİVASSPOR - HATAYSPOR MAÇ SONUCU
TRENDYOL SÜPER LİG GÜNCEL PUAN DURUMU
TRENDYOL SÜPER LİG GÜNCEL PUAN DURUMU
TRENDYOL SÜPER LİG 7. HAFTA FİKSTÜRÜ
TRENDYOL SÜPER LİG 7. HAFTA FİKSTÜRÜ
TRENDYOL SÜPER LİG GOL KRALLIĞI
TRENDYOL SÜPER LİG GOL KRALLIĞI
#Sivasspor
#Hatayspor
#Trendyol Süper Lig
32 минут назад