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Sivasspor - Hatayspor maçından gol sesi çıkmadı: 0-0 | ÖZET

Trendyol Süper Lig 7. haftasında Sivasspor evinde Hatayspor’u konuk etti. Maçta kazanan çıkmadı ve 0-0’lık eşitlikle sonuçlandı. Hatayspor ligde 5. beraberliğini alarak 11 puanla 3. sırada yer aldı. Sivasspor ise 4. beraberliğini alarak 7 puanla 12. sırada yer aldı. Sivasspor - Hatayspor maç özeti ve Trendyol Süper Lig güncel puan durumu haberimizde.

15:22 . 30/09/2023 суббота
Yeni Şafak
Sivasspor 0-0 Hatayspor Maç Özeti

Sivasspor 0-0 Hatayspor Maç Özeti

Sivasspor, Trendyol Süper Lig 7. haftasında evinde Hatayspor ile karşılaştı. Maç 0-0’lık eşitlikle sonuçlandı. Bu sonuçla birlikte Hatayspor 11 puana ulaşarak ligde maç fazlasıyla 3. sırada yer aldı. Sivasspor ise 7 puanla 12. sırada yer aldı. Sivasspor - Hatayspor maç özeti haberimizde.

SİVASSPOR - HATAYSPOR MAÇ ÖZETİ

Sivasspor - Hatayspor maç özetini izlemek için

SİVASSPOR - HATAYSPOR MAÇ SONUCU

TRENDYOL SÜPER LİG GÜNCEL PUAN DURUMU

TRENDYOL SÜPER LİG 7. HAFTA FİKSTÜRÜ

TRENDYOL SÜPER LİG GOL KRALLIĞI









#Sivasspor
#Hatayspor
#Trendyol Süper Lig
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