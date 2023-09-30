BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

‘Bugün hangi maçlar var?’ sorusu futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Trendyol Süper Lig ve 1. Lig’de 7. hafta heyecanı başladı. Dün akşam Samsunspor - Gaziantep FK, Ümraniyespor - Bandırmaspor ile karşılaştı. Bugün ise iki ligde de toplamda 7 maç oynanacak. Trendyol Süper Lig ve 1. Lig günün maç programı haberimizde.