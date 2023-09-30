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Trendyol Süper Lig ve 1. Lig günün maç programı - 30 Eylül Cumartesi

Trendyol Süper Lig 7. hafta heyecanı dün akşam oynanan Samsunspor - Gaziantep FK maçı ile start verdi. Bugün Süper Lig’de 4 maç, 1. Lig’de ise 3 maç oynanacak. Günün açılış maçı ise Sivasspor ve Hatayspor karşı karşıya gelecek. 1. Lig’de ise Tuzlaspor evinde Şanlıurfaspor’u konuk ediyor. Peki, bugün hangi maçlar var? İşte 30 Eylül Cumartesi Trendyol Süper Lig ve 1. Lig günün maç programı.

11:50 . 30/09/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Trendyol Süper Lig ve 1. Lig günün maç programı - 30 Eylül Cumartesi

Trendyol Süper Lig ve 1. Lig günün maç programı - 30 Eylül Cumartesi

‘Bugün hangi maçlar var?’ sorusu futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Trendyol Süper Lig ve 1. Lig’de 7. hafta heyecanı başladı. Dün akşam Samsunspor - Gaziantep FK, Ümraniyespor - Bandırmaspor ile karşılaştı. Bugün ise iki ligde de toplamda 7 maç oynanacak. Trendyol Süper Lig ve 1. Lig günün maç programı haberimizde.

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

TRENDYOL SÜPER LİG GÜNÜN MAÇ PROGRAMI 30 EYLÜL CUMARTESİ

30.09.2023 13:30 EMS YAPI SİVASSPOR - ATAKAŞ HATAYSPOR

30.09.2023 16:00 İSTANBULSPOR A.Ş. - BITEXEN ANTALYASPOR

30.09.2023 16:00 TRABZONSPOR A.Ş. - SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş.

30.09.2023 19:00 GALATASARAY A.Ş. - MKE ANKARAGÜCÜ

TRENDYOL 1. LİG GÜNÜN MAÇ PROGRAMI 30 EYLÜL CUMARTESİ

30.09.2023 13:30 TUZLASPOR A.Ş. - ASTOR ENERJİ ŞANLIURFASPOR

30.09.2023 16:00 BITEXEN GİRESUNSPOR - ALTAY

30.09.2023 19:00 GENÇLERBİRLİĞİ - MANİSA FUTBOL KULÜBÜ

TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU

TRENDYOL SÜPER LİG GOL KRALLIĞI

TRENDYOL 1. LİG PUAN DURUMU

TRENDYOL 1. LİG GOL KRALLIĞI






#Trendyol Süper Lig
#1.Lig
#TFF
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