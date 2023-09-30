Trendyol Süper Lig ve 1. Lig günün maç programı - 30 Eylül Cumartesi
‘Bugün hangi maçlar var?’ sorusu futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Trendyol Süper Lig ve 1. Lig’de 7. hafta heyecanı başladı. Dün akşam Samsunspor - Gaziantep FK, Ümraniyespor - Bandırmaspor ile karşılaştı. Bugün ise iki ligde de toplamda 7 maç oynanacak. Trendyol Süper Lig ve 1. Lig günün maç programı haberimizde.
BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
TRENDYOL SÜPER LİG GÜNÜN MAÇ PROGRAMI 30 EYLÜL CUMARTESİ
30.09.2023 13:30 EMS YAPI SİVASSPOR - ATAKAŞ HATAYSPOR
30.09.2023 16:00 İSTANBULSPOR A.Ş. - BITEXEN ANTALYASPOR
30.09.2023 16:00 TRABZONSPOR A.Ş. - SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş.
30.09.2023 19:00 GALATASARAY A.Ş. - MKE ANKARAGÜCÜ
TRENDYOL 1. LİG GÜNÜN MAÇ PROGRAMI 30 EYLÜL CUMARTESİ
30.09.2023 13:30 TUZLASPOR A.Ş. - ASTOR ENERJİ ŞANLIURFASPOR
30.09.2023 16:00 BITEXEN GİRESUNSPOR - ALTAY
30.09.2023 19:00 GENÇLERBİRLİĞİ - MANİSA FUTBOL KULÜBÜ