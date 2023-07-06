Galatasaray ve Hull City dün akşam Kocaeli Stadı’nda karşı karşıya geldi. İlk yarıyı 3-1 önde kapatan Galatasaray, Hull City’e 4-3 mağlup oldu. Maç özetine haberimizden ulaşabilirsiniz.

GALATASARAY - HULL CİTY MAÇ ÖZETİ

Galatasaray - Hull City maç özetini izlemek için TIKLAYIN.

GALATASARAY - HULL CİTY MAÇININ ARDINDAN

Galatasaray ile Hull City arasında oynanan hazırlık maçının ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve Hull City Teknik Direktörü Liam Rosenior açıklamalarda bulundu.

Maçı değerlendiren Hull City Teknik Direktörü Liam Rosenior, “Öncelikle sonuçtan ziyade bu süreç bizim için çok önemliydi. İlk böyle bir hazırlık maçımız için Galatasaray'dan daha iyi bir rakip seçmemiz zordu. Çok kaliteli, Türkiye liginin şampiyonuyla oynadık. Bizim için bu zorlu maç, çok güzel bir sınavdı. İlk yarı istediğimiz gibi gitmedi. İlk yarının sonunda oyuncular birbirlerini destekledi. Birbirlerine güç verdiler ve istediğimiz ruhu yakalayarak ikinci yarıda daha güçlü bir şekilde çıktık ve istediğimiz sonucu aldık” dedi.

“ÖNEMLİ OLAN BU SÜREÇTE İSTEDİĞİMİZ YERE GELMEK”

Sezona hazırlanmak için Galatasaray’dan daha iyi bir rakip bulamayacaklarını belirten Rosenior, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Acun Bey bana sormuştu ‘Galatasaray gibi güçlü bir takımla hazırlık maçı yapmak istiyor musun?’ diye. Ama ben bunu yapmak istedim. Çünkü sezona hazırlanmak için bundan daha iyi bir rakip olamazdı. Altı gün geçirdik burada takımla kamp yaptık ve ben sonuca odaklanmamaya çalışıyorum. Kazandığımıza çok büyük kutlama yapmamaya çalışıyorum. Önemli olan bu süreçte istediğimiz yere gelmek, takımı daha iyi hale getirebilmek. Şu anda takımımızdaki oyunculardan gayet mutluyum. Çok güzel bir sezon öncesi kamp geçiriyoruz ve birçok oyuncu da bahsediyor. Şu anda geçirdikleri en zorlu sezon öncesi kamp olduğundan bahsediyorlar. Çünkü fitness seviyelerimizi, kondisyon seviyelerimizi arttırmamız gerekiyor. Hatayspor maçımız da var. Bu maçımıza doğru giderken daha güçlü hale gelip daha da fitness seviyelerimizi yükseltip devam edeceğiz.”

“NET BİR ŞEKİLDE İSTEDİĞİMİZ OYUNCU BELLİ”

Transfer dönemi hakkında konuşan Rosenior, “Transfer dönemi de kapanmak üzere az bir süre kaldı. Zorlu bir süreç. Tabi ki peşinde olduğumuz oyuncular var. İsim vermeyeceğim ama bir sol bek arıyoruz. Hatta net bir şekilde istediğimiz oyuncu belli. Yakın zamanda sonuçlanacak. Bu ekip için böylesine oyuncuları seçerken doğru oyuncuyu bulmak çok önemli. Bazen biraz süre alabiliyor ama dikkatli çalışıp doğru oyuncuyu seçmek çok önemli” ifadelerini kullandı.

“TÜRK HALKI DA BİZİ ÇOK İYİ KARŞILADI”

İnanılmaz bir stadyumları olduğunu belirten Rosenior, “Sadece stat değil tesisler, antrenman yaptığımız tesisler de bizim için harikaydı. Çok memnun kaldık. Oyuncular zaten stada çıktığında şaşkınlık içindelerdi. Atmosferden çok etkilendiler. Bunun dışında Türk halkı da bizi çok iyi karşıladı. Kocaeli halkı bize çok iyi davrandı. Çok mutlu olduk. Acun Bey de zaten sürekli bizi Türkiye'ye getirmeye çalışıyor. Her zaman bahsediyor. Biz de her zaman buraya gelmekten çok mutluyuz. Şu anda ileride Hatayspor ile oynayacağız. Ülkede yaşanan büyük bir afetten dolayı bunun yankılarını İngiltere'den bile biz hissettik. Türk halkının bizi bu şekilde karşılaması çok mutlu etti” şeklinde konuştu

OKAN BURUK: OYUN OLARAK GEÇEN SENENİN DEVAMINI OYNADIK

Maça dair değerlendirmelerde bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, “Bugün maça şampiyon Galatasaray gibi başladık. İlk yarı şampiyon Galatasaray gibi oynadık. Ve çok net bir skorla devre arasına girdik. İlk yarının sonunda yediğimiz gol ama onun yanında oyun olarak geçen senenin devamını oynadık. Bu bizim için önemliydi. Oyuncularımın özellikle başlayan bir kadro bu anlamda çok ciddiye aldı maçı. İkinci yarı çok fazla değişiklik yaptık. Tabii ki burada genç oyuncularımıza da şans verdik. Bazıları kullandı, bazıları kullanamadı ama tabii ki önlerinde çok uzun bir zaman var onlar için. Bu bir tecrübe oldu. Bizim için de bir tecrübe oldu. Sonucu çok düşünmeyerek hazırlık maçlarında hareket ediyoruz ama dediğim gibi özellikle ilk yarı oynadığımız oyun devam ettirdiğimiz takdirde bu sene için yine bizim için bir ölçü olacak ve bu hırs, bu istek ve burada taraftarı da muhteşemdi. Özellikle maça gelen taraftarlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Kendi stadımız gibi bir ambiyans yarattılar burada ve muhteşem bir maç oldu. Sonuç olarak yediğimiz goller, yaptığımız hatalar bunlar olacak tabii ki ama dediğim gibi asıl bizim için önemli olan ilk yarı ortaya koyduğumuz oyundu. Bunu da daha uzun dakikalara yayacağız” dedi.

“ÖNEMLİ OLAN MAÇIN BAŞINDAKİ ORTAYA KOYDUĞUMUZ OYUN”

Oyuncuların performanslarını da değerlendiren Buruk, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Bugünkü planlamamızda tabii ki özellikle oyuncularımız çok uzun süre vermek istemedik. İlk maçımız, oyuncularımızın bazıları 8 gün çalıştı, bazıları 6 gün, bazıları 5 gün, bazıları 4 gün. O yüzden sürelerini mümkün olduğunca kısa tutmaya çalıştık. O yüzden erken değişiklikler de yapmamız, oyuncuları oyundan çıkartmamız, korumamız, koruma isteğimiz de dediğim gibi maçın sonucundaki belki skora yol açan nedenlerden biri ama dediğim gibi buna çok takılı kalmıyoruz. Önemli olan maçın başındaki ortaya koyduğumuz oyun.”

“KONSANTRASYON ÇOK ÜST DÜZEYDEYDİ”

Hazırlık maçının kadro planlaması için ölçü olduğunu söyleyen Buruk, “Bu hazırlık maçı hem bizim için bir ölçü oluyor hem de kadro planlaması bizim için bir ölçü. Devam etmeyeceğimiz tabii ki biz de kampa gelmeyecek oyuncularımız var. Onlar burada çalışmalarına devam edecek. Bunu yarın öbür gün net bir şekilde belli edeceğiz ama ilk kısmına geleyim. Dediğiniz gibi yani bugün maçın başındaki oyun çok tatilden gelmiş bir takıma benzemiyordu. Yaptığımız testlerde de birçok oyuncumuz zaten çok hazır geldi. Bu beklediğimiz bir sonuçtu bugün özelinde ama konsantrasyon çok üst düzeydeydi. İkinci yarı özellikle çok geri pas oynadık, çok yavaş oynadık. Çok fazla top kaybı yaptık. Orada konsantrasyon da biraz düştü. Yani burada tabii ki takım kadrosunu bir anda çok fazla değişmesi geçen sene bizde olmayan oyuncularımız da sahada yer aldı. O da biraz oyun kalitesini ve bazı oyuncuların performansını da aşağıya çekti” ifadelerini kullandı.

“ROTASYONU DAHA FARKLI BİR ŞEKİLDE YAPMAYA ÇALIŞACAĞIZ”

Çok maç oynamak psikolojik olarak oyuncuları yıpratabileceğini belirten Okan Buruk, “Bunun kendinizi nasıl hazırladığınıza bağlı olduğunu düşünüyorum. Yani fiziksel olarak eğer kendinize doğru baktığınızda doğru atağı kullandığınızda yenilenmenizi doğru yaptığınızda yine bu sürecin içerisinde oynayabilsin. Herkes oynuyor. Avrupa'da da oynuyor. Gittiler Dünya Kupası oynadılar geldiler lider ligine oynadılar. Yani oyuncular bu anlamda bunu kaldırabilecek mental yapısı varsa bunu doğru bir şekilde kaldırabilir. Onun yanında tabii ki daha geniş bir kadro daha çok oyuncu sirkülasyonun bizim için bu sene olabilir. Geçen sene bunu çok fazla yapmadık ama bu senenin özelinde biraz da bu rotasyonu daha farklı bir şekilde yapmaya çalışacağız. Burada da tabii ki bu kadroyu oluşturacağız. Bugün de yine geçen seneden gelen oyuncularımız özellikle iyi işler yaptılar. Emre Kılınç ufak bir sakatlığı vardı o bugün yer almadı. Kanatta aslında biraz ektiğimiz vardı kanat oyuncusu anlamında yani bir devre Hamza en sol kanatta bu anlamda sıkıntı yaşadık. Yusuf Demir'in dün ayağında bir ağrı oldu. Bugünkü maçta oynayamayacağını söyledi. Bu sabah bir antrenman yaptı, denedi. Çok önemli bir şey yok ama bugün yine onu oynatamadık. Onun kaderi midir ne diyelim? Oynayacağı zaman sakatlık geçiriyor. İnşallah bundan sonraki hazırlık maçlarında onu kullanabiliriz. Dediğim gibi çünkü çok geniş bir kadromuz yoktu ama bence genel olarak, anlayış olarak performans özellikle belirli dakikaya kadar iyi işler yaptık” değerlendirmesinde bulundu.

“KALECİLER OYNADIKÇA GELİŞİYORLAR”

Kalecilerin oynadıkça geliştiğie değinen Buruk, ​“Batuhan'a top değmedi zaten. Poziyon gelmedi ilk yarı. Yani oyun olarak değerlendirme şansınız olmadı. Ama geçen sene zaten Karagümrük'te iyi bir performans sergiledi. Jankat da biraz şanssızdı. Jankat girdikten sonra da takım devamında top kaybetti. Ona fazla top geldi ama bunlar tabii ki bir hazırlık maçı. Jankat’ı da aslında bir takımın oynaması belki bu sene bizim için faydalı olabilir. Bu da düşüncelerimizden biri. Yine aynı şekilde eğer Batuhan'la ilgili bir kaleci alırsak Batuhan'ı da yine oynaması için değerlendirebiliriz. Bu kaleciler oynadıkça gelişiyorlar. Yine bu sene içerisinde bunu değerlendirme yapabiliz. Şu anda net bir karar vermedik. Önümüzdeki seçeneklere bakıyoruz” diye konuştuç

“İNŞALLAH YENİ TRANSFERLERİMİZ GELECEK”

Transfer dönemi hakkında da konuşan Okan Buruk, “Süreç devam ediyor. Ne kadar devam edecek bilmiyorum ama başkanımız, yönetim kurulumuz bu anlamda kesin kararlı. Erdem Bey bununla ilgili zaten önemli bir çalışma yürütüyor transferle ilgili. En kısa zamanda aramızda olmasını, olmalarını tabii ki istiyoruz yani ne kadar erken bize katılırlarsa. Çünkü bu uzadıkça, tatil süresi uzadıkça oyuncunun aslında maça hazırlanması süresi de kısalmış oluyor. O süreyi kaybediyoruz. Yani şu andaki buradaki oyuncularımız çok uzun tatil yapmadılar. ‘Hazırlar’ diyoruz. Bu tatil süresi uzadıkça bu tabi ki kayıba uğrayacak fiziksel olarak. O yüzden en kısa zamanda beklentimiz o benim beklentim bu, hepimizin beklentisi bu. Bununla ilgili büyük bir çaba var. Yani bence en önemli yanı bu çabanın sarf edilmesi. İnşallah yeni transferlerimiz gelecek. Milli oyuncularımız geri döndü. Bir sonraki maçta bunları da kullanmaya başlayacağız. Lucas’ın ufak bir sakatlığı oldu bugün. Yarın MR'a çekilecek. İnşallah onun da önemli bir şey yoktur. İlk yarı bir darbe aldı. Dediğim gibi genel olarak tablomuz kötü değil yani tabi ki oyuncuları bekliyoruz. Oyuncular gelecek ama elimizdeki olan kadroda iyi bir kadro. Yani bugün buna dediğim gibi ilk maçın başında gösterdik. Bunun yanında birçok oyuncumuz, birçok milli oyuncumuz önümüzdeki günlerde oynamaya başlayacak. O yüzden özellikle forvet bölgesinde bir eksikliğimiz var. En büyük burada yaşayacağımız sıkıntı bu dönem içerisinde sadece orada orijinal olarak Barış’ın daha önce oynadı, ikili oynadı, çok tek oynamaya da alışık bir oyuncu değil ama bugün de elinden geleni yapmaya çalıştı. Barış opsiyonumuz var. Yani Barış orada ikinci forvet olarak daha önce kullandık. Bugün tek forvet olarak oynadı. Dediğim gibi yani çok büyük sıkıntımız yok ama oyuncular geldikçe biz de hepimiz daha mutlu olacağız. Psikolojik olarak da güçleneceğiz. Oyuncularımızı bekliyoruz” diyerek sözlerini noktaladı.











