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Galatasaray Barcelona maçı saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi Galatasaray-Barcelona maçı ücretli mi?

UEFA Avrupa Ligi temcilsi olan Galatasaray, kendi sahasında Barcelona'yı misafir edecek. Dev mücadelede nefesler tutuldu ve heyecanla Galatasaray-Barcelona maçı bekleniyor. Futbol severler Galatasaray- Barcelona maçı ne zaman diyor sormaya başladı. Peki, Galatasaray Barcelona maçı ne zaman? Galatasaray- Barcelona maçı saat kaçta ve hangi kanalda ekranlara gelecek? (GS-Barça) Galatasaray Barcelona karşısında hangi 11 ile sahaya çıkacak? İşte haberimizin detayları sizlerle...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasaray Barcelona maçı saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi Galatasaray-Barcelona maçı ücretli mi?
​Galatasaray Barcelona maçı saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi Galatasaray maçı ücretli mi?

Heyecanla beklenen Galatasaray-Barcelona maçı bugün gerçekleşecek. UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu ikinci maçında Barcelona'ya ev sahipliği yapacak olan Galatasaray, karşılaşmadan galip ayrılarak çeyrek finale çıkmak istiyor. Kritik karşılaşma öncesi futbolseverler nefesleri tutmuş durumda. Konuya ilişkin, Domenec Torrent karşılaşma öncesi açıklama yaparken, 'Bizim amacımız tur atlamak. Oyun anlayışımız da buna yönelik olacak' dedi. Öte yandan Galatasaray Barcelona maçı muhtemel 11'leri belli oldu. UEFA Avrupa Ligi'nde bir üst tura yükselmek isteyen Galatasaray, karşılaşma öncesi son hazırlıklarını tamamladı. İşte Galatasaray Barcelona maçı hangi kanalda sorusu yanıtı ile birlikte maç öncesi son dakika gelişmeleri, yayın kanalı bilgileri ve 11'ler…

Galatasaray- Barcelona maçı ne zaman? Saat kaçta?

Galatasaray ile Barcelona'nın karşı karşıya geleceği zorlu 90 dakika 17 Mart Perşembe günü oynanacak ve saat 20.45'te başlayacak. Karşılaşma Exxen ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.

Galatasaray-Barcelona maçı hangi kanalda?

  • UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu için heyecanı. Zor bir kura çeken ve Barcelona ile eşleşen sarı kırmızılı temsilcimiz ilk maçta tur için avantajlı skoru elde etmeyi başardı. Bu akşam oynanacak dev maçın yayın kanalı bilgileri ve muhtemel 11'leri şöyle;
  • GALATASARAY: Peña, Boey, Nelsson, Marcao, Aanholt, Taylan, Berkan, Feghouli, Babel, Kerem, Mohamed
  • BARCELONA: Ter Stegen, Dest, Pique, Garcia, Alba, Busquets, Pedri, De Jong, Traore, Depay, Aubameyang

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