Süper Lig'de Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanan derbinin hakemi Halil Umut Meler'in kararlar tartışılmaya devam ediliyor. Galatasaray-Beşiktaş derbi maçında birçok tartışmalı pozisyon yaşandı. Galatasaray-Beşiktaş derbi maçında birçok tartışmalı pozisyon yaşandı. Bu pozisyonların bazıları şu şekilde:

Galatasaray-Beşiktaş maçının tartışmalı pozisyonları

Dakika 13: Galatasaray'ın sol kanadından gelişen atakta, Kerem Aktürkoğlu'nun ortasında penaltı pozisyonu oluştu. Kerem'in ortasında topu kontrol eden Halil Dervişoğlu, ceza sahası içinde Beşiktaş savunma oyuncusu Mert Günok ile çarpıştı. Hakem Halil Umut Meler, pozisyonun devamına karar verdi.

Dakika 32: Beşiktaş'ın atağında, Ghezzal'ın pasında Batshuayi topu kontrol ettikten sonra ceza sahası içinde Kerem Aktürkoğlu ile çarpıştı.

Hakem Meler, Batshuayi'nin topa vurmadan önce Kerem'e faul yaptığını belirterek penaltı verdi. Batshuayi, penaltıyı gole çevirerek Beşiktaş'ı 1-0 öne geçirdi.

Dakika 43: Galatasaray'ın atağında, Halil Dervişoğlu ceza sahası içinde topla buluştu. Halil, kaleci Ersin Destanoğlu ile karşı karşıya kaldı. Ersin, Halil'in şutunu kurtardı. Pozisyonun devamında Emre Kılınç, topu ağlara gönderdi, ancak hakem Halil Umut Meler, Emre'nin ofsaytta olduğunu belirterek golün geçerli olmadığını söyledi.

Dakika 57: Beşiktaş'ın atağında, Ghezzal'ın pasında Batshuayi topu kontrol etti ve ceza sahası içinde kaleci Muslera ile karşı karşıya kaldı. Batshuayi'nin şutunu Muslera kurtardı.

Dakika 87: Beşiktaş'ın atağında, Batshuayi'nin pasında Rıdvan Yılmaz topu kontrol etti ve ceza sahası içinde kaleci Muslera ile karşı karşıya kaldı. Rıdvan'ın şutunu Muslera kurtardı.

Galatasaray-Beşiktaş maçında kural hatası mı yapıldı?

Türkiye Futbol Federasyonu'nun oyun kurallarına göre, bir takımda kırmızı kart gören oyuncunun yerine maça Türk bir oyuncunun girmesi gerekmiyor. Yabancı kuralına göre, sahada 8 yabancı futbolcu yer alabilir. Yani bir takım sahada 10 kişiyken 8 yabancı futbolcuyla sahada mücadele etme hakkında sahip. Kırmızı kart gören bir takımın, sahada 3 Türk oyuncu ile mücadele etmesi gibi bir zorunluluk bulunmuyor.

TFF'nin yerli kuralına ilişkin kırmızı kart gören takımla ilgili kuralı şu şekilde:

Müsabaka isim listesinde sahada, müsabakaya devam eden kadroda aynı anda en fazla 8 yabancı uyruklu futbolcu bulundurulması koşulu ile müsabaka isim listesinde 14 yabancı uyruklu futbolcu yazılabilir.

Galatasaray’a penaltı verilmeli miydi?

Erman Toroğlu, Rachid Ghezzal’ın Mauro Icardi’ye yaptığı müdahaleyi değerlendirdi. Toroğlu, “Icardi topa vuracakken topuğuna darbe geliyor ve top zıplayıp kalecinin önüne düşüyor. Net penaltıdır. Hadi hakem pozisyonu atladı. Peki VAR neden atladı? 1000 defa söylüyorum pozisyon penaltı.” yorumunu yaptı.



