Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur bugün yaptığı açıklamada Mauro Icardi transferini bitirmek üzere olduklarını söylemişti. Erden, "Icardi transferinde belli bir aşama kaydedildi. Bonservis olarak rakamlar çok yüksekti. PSG de Suudi Arabistan'dan yüksek bir teklif almıştı. Sonunda rakamı belli bir seviyeye düşürdürler. Transferi bitirdik diyemeyiz ama bir noktaya geldik. Belli bir aşama kaydettik, bizim limitlerimize gelirse finalize olacak. Çok iyi bir takım kuracağımıza herkes emin olsun. Çok büyük bir özveriyle yapılıyor bu işler." demişti.