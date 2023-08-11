|
Özgün

Galatasaray Süper Lig'in ilk maçında Kayserispor'la karşılaşacak

Galatasaray, Süper Lig'de sezonun ilk hafta maçında Kayserispor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Galatasaray Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig’in ilk haftasında Mondi Home Kayserispor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla tamamladı. Galatasaray- Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak? İşte ayrıntılar...

14:56 . 11/08/2023 Cuma
Yeni Şafak
Galatasaray- Kayserispor

Galatasaray- Kayserispor

Kayserispor Galatasaray maçı için heyecan dorukta. Son şampiyon Galatasaray Süper Lig’in ilk haftasında RHG Enertürk Enerji Stadyumu’na konuk olacak. Okan Buruk'un öğrencileri sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Peki, Kayserispor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Kayserispor Galatasaray maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta?

Galatasaray, Süper Lig'in ilk haftasında Kayserispor ile yarın deplasmanda karşılaşacak. RHG Enertürk Enerji Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak karşılaşmada Halil Umut Meler düdük çalacak. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy üstlenecek.

Galatasaray- Kayserispor maçı muhtemel 11'ler

Sarı-kırmızılı ekibin Kayserispor karşısındaki muhtemel 11'i şu şekilde;

"Muslera - Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Torreira, Oliveira, Barış Alper Yılmaz, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Bakambu."

Süper Lig'de 55. karşılaşma

Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi’ne elemelerden başlayan ve bu nedenle sezonu erken açan Galatasaray bugüne dek 3 resmi karşılaşmaya çıktı.

Galatasaray Zalgiris ve Olimpija Ljubljana ile oynadığı 3 karşılaşmada 2'sini almayı başardı, 1'inden ise eşitlikle döndü.

Kayserispor ve Galatasaray, Süper Lig'de bugüne dek 54 kez birbirlerine rakip oldu. Galatasaray 33 kez galibiyet alırken Kayserispor ise 5 defa rakibini yendi. 16 karşılaşmada ise kazanan çıkmadı.


#galatsaray
#süper lig
#kayserispor
6 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Galatasaray Süper Lig'in ilk maçında Kayserispor'la karşılaşacak