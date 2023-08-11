Kayserispor Galatasaray maçı için heyecan dorukta. Son şampiyon Galatasaray Süper Lig’in ilk haftasında RHG Enertürk Enerji Stadyumu’na konuk olacak. Okan Buruk'un öğrencileri sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Peki, Kayserispor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Kayserispor Galatasaray maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta?

Galatasaray, Süper Lig'in ilk haftasında Kayserispor ile yarın deplasmanda karşılaşacak. RHG Enertürk Enerji Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak karşılaşmada Halil Umut Meler düdük çalacak. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy üstlenecek.

Galatasaray- Kayserispor maçı muhtemel 11'ler

Sarı-kırmızılı ekibin Kayserispor karşısındaki muhtemel 11'i şu şekilde;

"Muslera - Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Torreira, Oliveira, Barış Alper Yılmaz, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Bakambu."

Süper Lig'de 55. karşılaşma

Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi’ne elemelerden başlayan ve bu nedenle sezonu erken açan Galatasaray bugüne dek 3 resmi karşılaşmaya çıktı.

Galatasaray Zalgiris ve Olimpija Ljubljana ile oynadığı 3 karşılaşmada 2'sini almayı başardı, 1'inden ise eşitlikle döndü.

Kayserispor ve Galatasaray, Süper Lig'de bugüne dek 54 kez birbirlerine rakip oldu. Galatasaray 33 kez galibiyet alırken Kayserispor ise 5 defa rakibini yendi. 16 karşılaşmada ise kazanan çıkmadı.



