Galatasaray Tete'nin transferini açıkladı

Yeni transfer ilk açıklamasında;

"Burada olduğum için çok mutluyum. Muhteşem taraftarı olan, büyük bir kulüp. Umarım her şey yolunda gider. Teklif aldığımda çok mutlu oldum ve menajerimle konuştum. Türkiye'de oynamak isteyeceğim bir kulüp olduğunu söyledim."