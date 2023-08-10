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Spor

Galatasaray Tete'nin transferini açıkladı

Galatasaray, Brezilyalı futbolcu Tete'nin transferini açıkladı.

21:11 . 10/08/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Tete, Galatasaray'a imza attı

Tete, Galatasaray'a imza attı

Yeni sezon öncesinde Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray, bir kanat takviyesi daha yaptı.


Sarı-kırmızılılar son olarak İngiltere Premier Lig ekibi Leicester forması giyen 23 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Tete'yi kadrosuna kattı.


Tete'nin maliyeti belli oldu

Galatasaray'dan yapılan açıklamada;
"Profesyonel futbolcu Mateus Cardoso Lemos Martins ile 4+1 sezon opsiyonlu olmak üzere transferi konusunda anlaşmaya varılmış olup her bir sezon için net 2.800.000 euro garanti ücret ile toplam 3.100.000 euro net imza ücreti ödenecektir.
" denildi.

İlk açıklama

Yeni transfer ilk açıklamasında;
"Burada olduğum için çok mutluyum. Muhteşem taraftarı olan, büyük bir kulüp. Umarım her şey yolunda gider. Teklif aldığımda çok mutlu oldum ve menajerimle konuştum. Türkiye'de oynamak isteyeceğim bir kulüp olduğunu söyledim."
sözlerini sarfetti.
#Galatasaray
#Transfer
#Tete
1 saat önce
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