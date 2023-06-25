LGS 2023 sınav sonuçlarının açıklanması ile birlikte öğrenciler LGS tercihleri ile ilgili süreç hakkında bilgi edinmek istiyor. Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu 26 Haziran Pazartesi yayınlanacak. LGS tercihler ise 3-19 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. Lise tercihlerini yapmaya hazırlanan öğrenciler bir yandan da lise taban puanları 2023 araştırmasını gerçekleştiriyor. LGS’de dereceye giren öğrencilerin ilk tercih edeceği liseler arasında Galatasaray Lisesi gelmekte. İşte Galatasaray Lisesi 2022 taban puanları kontenjan ve en düşük-en yüksek yüzdelik dilim tablosu.

Galatasaray Lisesi ne zaman kuruldu?

Beş yüz yılı aşkın bir eğitim ve öğretim geçmişine dayanan Galatasaray Lisesi, 1481 yılında Sultan II. Beyazıt tarafından Galata Sarayı adıyla bir Enderun okulu olarak kurulmuştur. Okul 1924 yılından itibaren Galatasaray Lisesi adını almış, 1965 yılında ise kız öğrencileri kabul etmeye başlamıştır. 1992 yılında Fransa ve Türkiye arasında imzalanan protokolle ilkokul ve üniversite eğitimini de kapsayan Galatasaray Eğitim Öğretim Kurumu (GEÖK) hayata geçirilmiştir. Kurum, 6 Haziran 1994 tarihinde kanunla Galatasaray Üniversitesi’ne dönüşmüş, entegre eğitim-öğretim kurumu olma özelliğini korumuş ve Galatasaray Lisesi ile ona bağlı ilköğretim okulu rektörlüğe bağlı olarak faaliyetlerine devam etmektedir.

Galatasaray Lisesi Özel Okul Mu? Devlet Okulu Mu?

Galatasaray Lisesi devlet okuludur. Ücretsiz eğitim vermektedir.

Galatasaray Lisesi nasıl öğrenci alıyor?

Galatasaray Lisesi 100 öğrencisini LGS ile almaktadır. 50 öğrenci ise kurayla ilkokula kabul edilen Galatasaray İlkokulu ve Galatasaray Ortaokulu’nu başarıyla tamamlayan öğrencilerden oluşmaktadır. Her yıl liseye toplam 150 öğrenci başlamaktadır.

Galatasaray Lisesinin taban puanı / Yüzdelik dilimi nedir?

İlk yerleştirme sonuçları dikkate alınmıştır.

2022 yılında tam yapan öğrencilerin yanı sıra 1 fen veya 1 Türkçe yanlışı olan öğrenciler Galatasaray Lisesi’ne yerleşebildi. 1 Matematik yanlışı yapan öğrenciler yerleşemedi. Kaç netle yerleşileceği yıldan yıla sınavın zorluk seviyesine göre değişebilir.

Galatasaray Lisesi kontenjanları kaç?

Galatasaray Üniversitesi, her yıl kontenjanının %50’sini ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavlarında başarılı olan öğrencilere, %25‘ini Galatasaray Lisesi mezunu olup GSÜÖSYS sınavında başarılı olan öğrencilere, %25‘ini Türkiye’de Fransızca öğretim yapan okulların aynı durumdaki öğrencilerine ayırmaktadır.

Galatasaray Lisesi Eğitim Süresi Nedir?

1 yıl hazırlık olmak üzere 5 yıldır.

Galatasaray Lisesi Öğrencilerine Burs Veriliyor Mu?

Okul ücretsizdir ancak öğrencilerin %16’sı kitap, yurt vb. masrafları için ihtiyaç bursu almaktadır.

Galatasaray Lisesinde Kaç Öğrenci Öğrenim Görmektedir? Yurdu var mıdır?

Toplam öğrenci sayısı 379’u erkek, 300’ü kız 679’dur. Bu öğrencilerden 128 kız, 204 erkek toplam 332 öğrenci yatılı olarak okumaktadır.

Okulun hem kız hem de erkek öğrenciler için yurt imkanı bulunmaktadır.

Galatasaray Lisesi Öğretmen Profili Nasıldır?

Okulda 679 öğrenci ve 64 öğretmen bulunmaktadır.64 öğretmenin 19’u Fransız, 44 tanesi Türk, 1’i İtalyan’dır. Fransız öğretmenler Fransız Eğitim Bakanlığı tarafından görevlendirilmektedir. Türk öğretmenler 9atanmadan önce mülakattan geçmektedir.

Galatasaray Lisesinde Mezunların Sahip Olabileceği Diplomalar Nelerdir?

Türk diplomasına ek olarak Fransız Bakalorya Diploması denkliği verilir. Mezunlar başka bir değerlendirmeye tabi tutulmadan Fransa’daki üniversitelere kabul edilirler.

Galatasaray Lisesinde hangi yabancı diller var?

Fransızca, İngilizce, Latince ve İtalyanca.

Galatasaray Lisesi üniversite başarısı nasıl?

Galatasaray Lisesi mezunları genelde eğitimlerine Türkiye’de devam eder. Her yıl mezunların yaklaşık %15’i eğitimlerine yurt dışında devam etmektedir.



