LGS 2024 sınav sonuçlarının açıklanması ile birlikte öğrenciler LGS tercihleri ile ilgili süreç hakkında bilgi edinmek istiyor. Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu yayımlandı. İstanbul taban puanları 2024, fen liseleri, anadolu liseleri, sosyal bilimler liseleri, imam hatip liseleri ve meslek liseleri için belli oldu. Bu sene MEB, İstanbul taban puanları, başarı sıralamaları, yüzdelik dilimler ve kontenjanları tercih kılavuzun içerisinde değil direkt e-okul VBS sistemi üzerinden paylaştı. LGS’de dereceye giren öğrencilerin ilk tercih edeceği liseler arasında Galatasaray Lisesi gelmekte. İşte Galatasaray Lisesi 2024 taban puanları kontenjan ve en düşük-en yüksek yüzdelik dilim tablosu.

Galatasaray Lisesi nasıl öğrenci alıyor?

Galatasaray Lisesi 100 öğrencisini LGS ile almaktadır. 50 öğrenci ise kurayla ilkokula kabul edilen Galatasaray İlkokulu ve Galatasaray Ortaokulu’nu başarıyla tamamlayan öğrencilerden oluşmaktadır. Her yıl liseye toplam 150 öğrenci başlamaktadır.

Galatasaray Lisesinin taban puanı / Yüzdelik dilimi nedir?

Galatasaray Lisesi: 500 puan

İlk yerleştirme sonuçları dikkate alınmıştır.

2022 yılında tam yapan öğrencilerin yanı sıra 1 fen veya 1 Türkçe yanlışı olan öğrenciler Galatasaray Lisesi’ne yerleşebildi. 1 Matematik yanlışı yapan öğrenciler yerleşemedi. Kaç netle yerleşileceği yıldan yıla sınavın zorluk seviyesine göre değişebilir.

Galatasaray Lisesi Özel Okul Mu? Devlet Okulu Mu?

Galatasaray Lisesi devlet okuludur. Ücretsiz eğitim vermektedir.

Galatasaray Lisesi kontenjanları kaç?

Galatasaray Üniversitesi, her yıl kontenjanının %50’sini ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavlarında başarılı olan öğrencilere, %25‘ini Galatasaray Lisesi mezunu olup GSÜÖSYS sınavında başarılı olan öğrencilere, %25‘ini Türkiye’de Fransızca öğretim yapan okulların aynı durumdaki öğrencilerine ayırmaktadır.

Galatasaray Lisesi Eğitim Süresi Nedir?

1 yıl hazırlık olmak üzere 5 yıldır.

Galatasaray Lisesi Öğrencilerine Burs Veriliyor Mu?

Okul ücretsizdir ancak öğrencilerin %16’sı kitap, yurt vb. masrafları için ihtiyaç bursu almaktadır.

Galatasaray Lisesinde Kaç Öğrenci Öğrenim Görmektedir? Yurdu var mıdır?

Toplam öğrenci sayısı 379’u erkek, 300’ü kız 679’dur. Bu öğrencilerden 128 kız, 204 erkek toplam 332 öğrenci yatılı olarak okumaktadır.

Okulun hem kız hem de erkek öğrenciler için yurt imkanı bulunmaktadır.

Galatasaray Lisesi Öğretmen Profili Nasıldır?

Okulda 679 öğrenci ve 64 öğretmen bulunmaktadır.64 öğretmenin 19’u Fransız, 44 tanesi Türk, 1’i İtalyan’dır. Fransız öğretmenler Fransız Eğitim Bakanlığı tarafından görevlendirilmektedir. Türk öğretmenler 9atanmadan önce mülakattan geçmektedir.

Galatasaray Lisesinde Mezunların Sahip Olabileceği Diplomalar Nelerdir?

Türk diplomasına ek olarak Fransız Bakalorya Diploması denkliği verilir. Mezunlar başka bir değerlendirmeye tabi tutulmadan Fransa’daki üniversitelere kabul edilirler.

Galatasaray Lisesinde hangi yabancı diller var?

Fransızca, İngilizce, Latince ve İtalyanca.

Galatasaray Lisesi üniversite başarısı nasıl?

Galatasaray Lisesi mezunları genelde eğitimlerine Türkiye’de devam eder. Her yıl mezunların yaklaşık %15’i eğitimlerine yurt dışında devam etmektedir.

Galatasaray Lisesi ne zaman kuruldu?