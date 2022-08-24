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Galatasaray - Real Madrid UEFA Süper Kupa Finali: Özeti, Golleri, Kadrosu

Yılda bir UEFA tarafından düzenlenen UEFA Süper kupasını, Galatasaray 25 Ağustos 2000 tarihinde Monaco’da Real Madrid’i 2-1 yenerek müzesine götürdü. Louis Stadyumu’nda gerçekleşen bu maçta Galatasaray o yılın Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid'i Mário Jardel'in golleriyle mağlup etmeyi başardı. Galatasaray - Real Madrid maçının özeti, golleri, kadrosu ve kupa finaline dair tüm detaylar haberimizde.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasaray – Real Madrid UEFA Süper Kupa Özet, kupa finali, kazanan kadrosu, maçın golleri
Real Madrid 1-2 Galatasaray | UEFA Süper Kupa Finali

Mircea Lucescu liderliğinde İspanyol devi Real Madrid’i yenerek zafere ulaşan Galatasaray kadrosunda Mário Jardel, Gheorghe Hagi, Gheorghe Popescu gibi yıldız isimler barındırıyordu.

Maçın 41. Dakikasında Hakan Ünsal'a yapılan sert müdahale sonrasında hakem Günter Benkö penaltı noktasını gösterdi. Mário Jardel'in golüyle 1-0 öne geçen Galatasaray, 79. Dakikada Suat Kaya’nın elle müdahalesi sonucu rakip Real Madrid’e bir penaltı kazandırdı. Hakem Günter Benkö’nün tartışmalı penaltı kararından sonra Golcü Raúl’ün attığı penaltı atışıyla maça eşitlik geldi. Maçın 90 dakikası 1-1 eşitlikle tamamlandı.

15’er dakikalık Altın gol uygulamasının da olduğu uzatma devrelerine geçildi. Maçın 102. Dakikasında Fatih Akyel’in sağ kanattan açtığı ortada usta golcü Mário Jardel topu ağlarla buluşturdu ve Galatasaray UEFA Süper Kupanın sahibi oldu.

Galatasaray-Real Madrid Süper Kupa Özeti
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