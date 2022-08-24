Galatasaray - Real Madrid UEFA Süper Kupa Finali: Özeti, Golleri, Kadrosu Yılda bir UEFA tarafından düzenlenen UEFA Süper kupasını, Galatasaray 25 Ağustos 2000 tarihinde Monaco’da Real Madrid’i 2-1 yenerek müzesine götürdü. Louis Stadyumu’nda gerçekleşen bu maçta Galatasaray o yılın Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid'i Mário Jardel'in golleriyle mağlup etmeyi başardı. Galatasaray - Real Madrid maçının özeti, golleri, kadrosu ve kupa finaline dair tüm detaylar haberimizde.

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