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Galatasaray - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta?

Trendyol Süper Lig’de 5. hafta maçları milli ara sebebiyle bu hafta bay geçti. Son şampiyon Galatasaray evinde ligin yeni ekiplerinden Samsunspor’u konuk edecek. Ligde son 3 maçını kazanan sarı-kırmızılılar 7 puanla ve 1 maç eksiğiyle 3. sırada yer alıyor. Samsunspor ise ligde 3 maçtır kazanamıyor. Samsunspor ve Galatasaray en son Ocak 2012’de karşı karşıya geldi. Bu karşılaşma Galatasaray’ın 4-2’lik üstünlüğüyle tamamlandı. Peki, Galatasaray - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta? İşte maç yayın bilgisi, maç kadrosu ve muhtemel 11’ler.

15:40 . 9/09/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Galatasaray - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta?

Galatasaray - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta?

Galatasaray, Trendyol Süper Lig 5. haftasında evinde Samsunspor’u konuk edecek. Milli ara sebebiyle 5. hafta maçları bu hafta oynanamayacak. Bu kapsamda ‘Galatasaray - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta?’ sorusunun cevabı birçok futbolseverler tarafından araştırılıyor. İşte detaylar.

GALATASARAY - SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig 5. haftası Galatasaray - Samsunspor 16 Eylül Cumartesi saat 20.00’de başlayacak. Karşılaşma
beIN Sports 1
ekranlarından naklen yayınlanacak.

GALATASARAY - SAMSUNSPOR MAÇ KADROSU

MUHTEMEL 11’LER

GALATASARAY

1 Fernando Muslera

3 Angelino

25 Victor Nelsson

42 Abdülkerim Bardakçı

93 Sacha Boey

8 Kerem Demirbay

20 Tete

34 Lucas Torreira

7 Kerem Aktürkoğlu

9 Mauro Icardi

10 Dries Mertens

SAMSUNSPOR

1 Okan Kocuk

4 Rick Van Drongelen

5 Alim Öztürk

16 Marc Bola

18 Zeki Yavru

7 Moryke Fofana

10 Olivier Ntcham

11 Emre Kılınç

17 Kingsley Schindler

48 Taylan Antalyalı

9 Marius Mouandilmadji

TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU

TRENDYOL SÜPER LİG 5. HAFTA FİKSTÜRÜ




#Galatasaray
#Samsunspor
#Trendyol Süper Lig
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