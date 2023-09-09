Galatasaray, Trendyol Süper Lig 5. haftasında evinde Samsunspor’u konuk edecek. Milli ara sebebiyle 5. hafta maçları bu hafta oynanamayacak. Bu kapsamda ‘Galatasaray - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta?’ sorusunun cevabı birçok futbolseverler tarafından araştırılıyor. İşte detaylar.