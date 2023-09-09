Galatasaray - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta?
Galatasaray, Trendyol Süper Lig 5. haftasında evinde Samsunspor’u konuk edecek. Milli ara sebebiyle 5. hafta maçları bu hafta oynanamayacak. Bu kapsamda ‘Galatasaray - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta?’ sorusunun cevabı birçok futbolseverler tarafından araştırılıyor. İşte detaylar.
GALATASARAY - SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
GALATASARAY - SAMSUNSPOR MAÇ KADROSU
MUHTEMEL 11’LER
GALATASARAY
1 Fernando Muslera
3 Angelino
25 Victor Nelsson
42 Abdülkerim Bardakçı
93 Sacha Boey
8 Kerem Demirbay
20 Tete
34 Lucas Torreira
7 Kerem Aktürkoğlu
9 Mauro Icardi
10 Dries Mertens
SAMSUNSPOR
1 Okan Kocuk
4 Rick Van Drongelen
5 Alim Öztürk
16 Marc Bola
18 Zeki Yavru
7 Moryke Fofana
10 Olivier Ntcham
11 Emre Kılınç
17 Kingsley Schindler
48 Taylan Antalyalı
9 Marius Mouandilmadji