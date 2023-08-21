Samsunspor-Fenerbahçe
Süper Lig'in 2.haftasında Fenerbahçe deplasmanda Samsunspor ile karşılaştı. Konuk ekip maçtan 2-0 galip ayrıldı. Fenerbahçe'ye 3 puanı getiren golleri 62. dakikada Edin Dzeko ve 90+8'de Szymanski attı. Geçen hafta oynanan Gaziantep FK maçında iki kez fileleri havalandıran Dzeko, sarı lacivertli formayla Süper Lig'deki gol sayısını 3'e çıkardı.
Fenerbahçe'nin yeni transferleri Cengiz Ünder ve Fred sarı lacivertli formayı ilk kez giydiler. Cengiz, Dzeko'nun golünde asisti yapan isim olurken, 64. dakikada sakatlanarak yerini İrfan Can Kahveci'ye bıraktı. 85 dakika sahada kalan Fred'in 72. dakikada attığı gol ise ofsayt gerekçesiyle ve VAR'ın uyarısıyla iptal edildi. Brezilyalı futbolcu da Cengiz gibi sakatlanarak oyundan çıktı ve yerini Bartuğ Elmaz'a bıraktı.
Samsunspor-Fenerbahçe maç özeti
3. dakikada Fofana’nın soldan ortasında Laura’nın kafasını sıyıran top direğin sağından auta çıktı.
8. dakikada ceza sahası dışından topa ser vuran Ntcham’ın şutu az farkla direğin sağından dışarı çıktı.
9. dakikada Tadic’in sağ kornerden direkt kaleye gönderdiği topu kaleci Okan parmaklarının ucuyla çeldi.
15. dakikada Cengiz’in ara pasında ceza sahasında topla buluşan Dzeko’nun şutu üstten auta çıktı.
37. dakikada Fred’in ortasına iyi yükselen Tadic’in kafa vuruşu az farkla direğin solundan auta çıktı.
45. dakikada Oosterwolde’un ceza sahası içi sol çaprazdan sert ortasında kaleci Okan’dan seken topu 6 pasta tamamlamak isteyen Mert Hakan’ın şutu kornere çıktı.