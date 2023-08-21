|
Spor

ÖZET | Samsunspor-Fenerbahçe: 0-2

Süper Lig'in 2.haftasında Fenerbahçe deplasmanda Samsunspor 'u 2-0 mağlup etti. Samsunspor-Fenerbahçe maçının özetini haberimizden takip edebilirsiniz.

23:03 . 21/08/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Samsunspor-Fenerbahçe

Samsunspor-Fenerbahçe

Süper Lig'in 2.haftasında Fenerbahçe deplasmanda Samsunspor ile karşılaştı. Konuk ekip maçtan 2-0 galip ayrıldı. Fenerbahçe'ye 3 puanı getiren golleri 62. dakikada Edin Dzeko ve 90+8'de Szymanski attı. Geçen hafta oynanan Gaziantep FK maçında iki kez fileleri havalandıran Dzeko, sarı lacivertli formayla Süper Lig'deki gol sayısını 3'e çıkardı.


Fenerbahçe'nin yeni transferleri Cengiz Ünder ve Fred sarı lacivertli formayı ilk kez giydiler. Cengiz, Dzeko'nun golünde asisti yapan isim olurken, 64. dakikada sakatlanarak yerini İrfan Can Kahveci'ye bıraktı. 85 dakika sahada kalan Fred'in 72. dakikada attığı gol ise ofsayt gerekçesiyle ve VAR'ın uyarısıyla iptal edildi. Brezilyalı futbolcu da Cengiz gibi sakatlanarak oyundan çıktı ve yerini Bartuğ Elmaz'a bıraktı.

Samsunspor-Fenerbahçe maç özeti

3. dakikada Fofana’nın soldan ortasında Laura’nın kafasını sıyıran top direğin sağından auta çıktı.

8. dakikada ceza sahası dışından topa ser vuran Ntcham’ın şutu az farkla direğin sağından dışarı çıktı.

9. dakikada Tadic’in sağ kornerden direkt kaleye gönderdiği topu kaleci Okan parmaklarının ucuyla çeldi.

15. dakikada Cengiz’in ara pasında ceza sahasında topla buluşan Dzeko’nun şutu üstten auta çıktı.

37. dakikada Fred’in ortasına iyi yükselen Tadic’in kafa vuruşu az farkla direğin solundan auta çıktı.

45. dakikada Oosterwolde’un ceza sahası içi sol çaprazdan sert ortasında kaleci Okan’dan seken topu 6 pasta tamamlamak isteyen Mert Hakan’ın şutu kornere çıktı.

#Süper Lig
#Samsunspor
#Fenerbahçe
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Deng virüsü bulaşıcı mı?