Galatasaray Kulübü, enerji firması SOCAR ile tüm branşları kapsayan sponsorluk anlaşması imzaladığını duyurdu. Anlaşmaya göre SOCAR'ın, sarı-kırmızılı futbol takımının Avrupa kupalarında oynayacağı maçlarda forma göğüs kısmında da yer alacağı belirtildi. İşte detaylar.

GALATASARAY SOCAR’LA KAÇ YILLIK SPONSORLUK SÖZLEŞMESİ İMZALADI, NE KADAR KAZANDI?

Galatasaray Sportif AŞ'den Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) gönderilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"SOCAR Turkey Enerji AŞ, işbu sözleşme uyarınca her bir sözleşme yılı için 5 milyon avro olmak üzere toplamda 15 milyon avro+KDV ödeme yapacaktır. Sponsorluk bedelinin şirketimiz ile Galatasaray Kulübü ile dağılımı ise bilahare açıklanacaktır."

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray Kulübü ve Azerbaycan'ın enerji devi SOCAR arasında 2023-2024 sezonundan başlamak üzere tüm branşları kapsayan 3 yıllık sponsorluk, reklam ve tanıtım hakları sözleşmesi imzalandı." denildi.

ELCHIN IBADOV: GALATASARAY’IN YURT DIŞINDA ELDE EDECEĞİ YENİ BAŞARILARA İNANIYORUZ

Galatasaray’ın yurt dışında alacakları başarılara inandıklarını dile getiren SOCAR Türkiye CEO’su (Vekaleten) Elchin Ibadov, “SOCAR olarak, Türkiye’ye yaptığımız yatırımlara yeni bir halka ekliyoruz. Azerbaycan ve Türkiye’nin kadim dostluğunu ve kardeşliğini Galatasaray Spor Kulübü ile yaptığımız anlaşmayla taçlandırıyoruz. Türkiye’yi Avrupa’da başarıyla temsil eden ve nice zaferlere imza atan Galatasaray’ın yurt dışında elde edeceği yeni başarılara inanıyoruz ve takımımızı yürekten destekliyoruz. Sadece Türkiye’de değil, dünyada adımızı duyuran Galatasaray’la birlikte yol arkadaşlığı yaparak enerjimizi futbol dünyasına taşıyacağız. Bu anlaşmanın yeni başarılara aracılık etmesini, nice zaferler getirmesini diliyorum” diye konuştu.

DURSUN ÖZBEK: HER İKİ TARAF İÇİN DE HAYIRLI OLMASINI DİLİYORUM

İki kardeş ülkenin güçlerini birleştirdiğine vurgu yapan Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, “Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yaşı ve Azerbaycan’ın Ulusal Lideri Haydar Aliyev’in doğumunun 100’üncü yılında inşa edilen bu anlamlı iş birliğinde iki kardeş ülkenin spordaki ve enerjideki öncü kuruluşları güçlerini birleştirdi. Bu iş birliğinin iki kardeş ülke başta olmak üzere her iki taraf için de hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.







