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Galatasaray -Ümraniyespor maçı
Süper Lig'de yarın akşam Galatasaray sahasında Ümraniyespor'u konuk edecek. Süper Lig'in 22. haftasında Ümraniyespor ile karşılaşacak olan Galatasaray rekor için sahada olacak.
Galatasaray Ümraniyespor maçı 1 Şubat 2023 Çarşamba günü (yarın) saat 20.00'de başlayacak.
Maç, Nef Stadyumu'nda oynanacak oynanacak.
Galatasaray Ümraniyespor maçı beIN SPORTS 1'de canlı olarak ekrana gelecek.
Galatasaray'ın Ümraniyespor maçı muhtemel 11'i:
Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Dubois, Torreira, Oliveira, Barış Alper, Kerem, Mertens, Icardi