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Galatasaray sahasında Ümraniyespor'u konuk edecek

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 22. hafta maçında Galatasaray sahasında Ümraniyespor'u konuk edecek. Sakaryaspor Ümraniyespor maçının yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de haberimizde.

16:01 . 31/01/2023 Salı
Yeni Şafak
Galatasaray -Ümraniyespor maçı

Galatasaray -Ümraniyespor maçı

Süper Lig'de yarın akşam Galatasaray sahasında Ümraniyespor'u konuk edecek. Süper Lig'in 22. haftasında Ümraniyespor ile karşılaşacak olan Galatasaray rekor için sahada olacak.

GALATASARAY ÜMRANİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray Ümraniyespor maçı 1 Şubat 2023 Çarşamba günü (yarın) saat 20.00'de başlayacak.

Maç, Nef Stadyumu'nda oynanacak oynanacak.

GALATASARAY ÜMRANİYESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray Ümraniyespor maçı beIN SPORTS 1'de canlı olarak ekrana gelecek.

GALATASARAY ÜMRANİYESPOR MUHTEMEL 11 KADROSU

Galatasaray'ın Ümraniyespor maçı muhtemel 11'i:

Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Dubois, Torreira, Oliveira, Barış Alper, Kerem, Mertens, Icardi




#galatasaray
#ümraniyespor
#süper lig
44 dakika önce
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Galatasaray sahasında Ümraniyespor'u konuk edecek
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