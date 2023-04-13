Profesyonel lig tarihindeki ilk şampiyonluğunu 1961-1962 sezonunda kazanan Galatasaray, son şampiyonluğunu Fatih Terim önderliğinde 2018-2019 sezonunda aldı. Galatasaray’ın şampiyonluk ve kupa sayısına haberimizden ulaşabilirsiniz.

GALATASARAY’IN KAÇ ŞAMPİYONLUĞU VAR?

Şu ana kadar 22 kez Süper Lig şampiyonu olmuş, 18 kez Türkiye Kupası ve 16 kez de Türkiye Süper Kupası kazanmış; 2000 yılında da UEFA Kupası'nı ve UEFA Süper Kupa'yı kazanmıştır.

SÜPER LİG

1961-1962, 1962-1963, 1968-1969, 1970-1971, 1971-1972, 1972-1973, 1986-1987, 1987-1988, 1992-1993, 1993-1994, 1996-1997, 1997-1998, 1998-1999, 1999-2000, 2001-2002, 2005-2006, 2007-2008, 2011-2012, 2012-2013, 2014-2015, 2017-2018

1961-1962

Galatasaray’ın profesyonel lig tarihindeki kazandığı ilk lig şampiyonluğuydu. Gündüz Kılıç’ın teknik direktörlüğünü yaptığı sezonda Galatasaray 38 maçta 23 galibiyet, 7 beraberlik ve 8 mağlubiyet alırken 57 puan toplamıştı.

1962-1963

Yine Gündüz Kılıç’ın teknik direktörlüğünü yaptığı Galatasaray tarihin en uzun lig maratonunda oynadığı 42 maçın 28’ini kazandı. 11 maçta berabere kalan Galatasaray 3 de mağlubiyet aldı. Eleme grubunda 32 puan toplayan Galatasaray final grubunda ise 35 puan toplamayı başarmıştı.

1968-1969

Toma Kaleperoviç’in teknik direktörlüğünü yaptığı bu sezonda Galatasaray üçüncü kez şampiyon oldu. 30 maçta 19 galibiyet, 8 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan Galatasaray, 46 puan topladı.

1970-1971

Coşkun Özarı ve Brian Birch’ün çalıştırdığı Galatasaray 30 maçta 17 galibiyet, 8 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. 42 puan toplayan Galatasaray dördüncü kez şampiyon oldu.

1971-1972

Brian Birch’ün tek yetkili olarak takımın başında bulunduğu bu sezonda Galatasaray 30 maçta bir önceki sezonda olduğu gibi 17 galibiyet, 8 beraberlik, 5 mağlubiyet aldı ve 42 puan topladı. Bu ligdeki beşinci şampiyonluktu.

1972-1973

Bu sezondaki şampiyonluk Galatasaray’ın üstüste kazandığı üçüncü şampiyonluk oldu. Galatasaray 30 maçta 19 galibiyet, 9 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldığı bu sezonda 47 puanla şampiyon oldu. Brian Birch de Türkiye’de üstüste 3 şampiyonluk kazanan ilk teknik adam oldu.

1986-1987

14 yıl aradan sonra Jupp Derwall yönetiminde kazanılan bu şampiyonluk Galatasaray’ın profesyonel liglerdeki 7. şampiyonluğuydu. Galatasaray 36 maçta 23 galibiyet, 8 beraberlik 5 de mağlubiyet alırken 54 puan toplamıştı.

1987-1988

Mustafa Denizli’nin teknik direktörlüğü üstlendiği bu sezonda Galatasaray oynadığı 38 maçta 27 galibiyet, 9 beraberlik ve 2 mağlubiyet alırken ilk kez üç puan sisteminin uygulandığı bu sezonda 90 puan toplamıştı.

1992-1993

Karl Heinz Feldkamp’ın teknik direktörlük görevini üstlendiği bu sezonda Galatasaray 66 puanla şampiyon olurken, 20 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet almıştı.

1993-1994

Reinhard Holmann’ın teknik direktörlüğünü yaptığı bu sezonda Galatasaray, 30 maçta 22 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. 70 puan topladı. Bu şampiyonluk Galatasaray’ın lig tarihinde kazandığı 10. şampiyonluk olacaktı.

1996-1997

Fatih Terim’in teknik direktörlüğü üstlendiği bu sezonda Galatasaray, 34 maçta 25 galibiyet, 7 beraberlik 2 de mağlubiyet aldı. 82 puan toplayan Galatasaray böylece 11. kez şampiyon oluyordu.

1997-1998

34 maçta 23 galibiyet, 6 beraberlik ve 5 mağlubiyet alan Galatasaray, 75 puanla 12. kez şampiyon oldu. Bu sezona damgasını vuran gelişme ise Galatasaray Başkanı Faruk Süren’in “20:45’te şampiyonuz” mesajı olacaktı.

1998-1999

Fatih Terim yönetiminde üstüste üçüncü kez kazanılan bu şampiyonluğa 34 maçta 23 galibiyet, 9 beraberlik, 2 mağlubiyet ile ulaşılırken 78 de puan toplandı.

1999-2000

Üstüste dördüncü kez kazanılan bu şampiyonluk 34 maçta 24 galibiyet, 7 beraberlik ve 3 mağlubiyetle gelmişti. Fatih Terim’in son kez teknik direktörlük görevini üstlendiği bu sezonda aynı zamanda UEFA Kupası da kazanılmıştı.

2001-2002

Mircea Lucescu’nun teknik direktörlük görevini yürüttüğü bu sezonda Galatasaray 15. kez şampiyon olarak üçüncü yıldızı takan ilk takım olacaktı.Galatasaray bu şampiyonluğa 34 maçta 24 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyetle ulaşmıştı.

2005-2006

Erik Gerets ile kazanılan bu şampiyonluk Galatasaray tarihindeki 16. şampiyonluk olacaktı. Fenerbahçe’nin son hafta Denizli’de berabere kalmasıyla gelen bu şampiyonluğa 26 galibiyet,5 beraberlik3 de mağlubiyetle ulaşıldı. Bu sezonun son maçı olan 3-0’lık Kayserispor maçı ve o maçın bitiminden itibaren 16 dakika süreyle Denizli’deki Fenerbahçe maçının bitmesinin beklenmesi unutulmaz anlar olarak tarihe geçecekti.

2007-2008

Karl Heinz Feldkamp ile başlayıp, sezonun bitmesine 6 hafta kala istifa etmesiyle Cevat Güler'in teknik direktörlüğüyle tamamlanan bu sezonda Galatasaray, sezon boyunca yaşanan birçok çalkantıya rağmen, çoğu ilk kez sarı-kırmızı forma giyen genç oyuncularının inanılmaz performansıyla 17. şampiyonluğa ulaştı. Sezonun 32. haftasında Fenerbahçe'yi yeni transfer Nonda'nın golüyle 1-0 yendikten sonra liderliği de ele geçiren Galatasaray, bu sezon müthiş bir çıkış yapan Sivasspor'u da sahasında 5-3 yenerek liderliğini iyi pekiştirdikten sonra en yakın rakipleri Fenerbahçe, Beşiktaş ve Sivasspor'a 6 puan fark atarak 79 puanla 17. şampiyonluğuna uzandı.

2011-2012

Beklenen başarıdan uzak geçen dört yılın ardından görev başına gelen İmparator Fatih Terim, yepyeni bir takım kurdu. Özellikle ilk yarının ortalarından itibaren büyük bir yükselişe geçen ve 9 maçlık bir galibiyet serisi yakalayan bu yeni takım, 14. haftada ele geçirdiği liderlik koltuğunu sezon sonuna dek elinde tutmakla kalmadı, 34 haftayı lig tarihinin en büyük farkıyla, en yakın takipçisinin 9 puan önünde zirvede tamamladı. Ancak bu göz alıcı performans, şampiyon olmaya yetmiyordu! Sezon öncesi yaşanan şike skandalı nedeniyle yeni getirilen, 9 puanlık farkın bir anda ikiye bölündüğü play-off sisteminin de üstesinden gelmekteydi sıra... Normal sezonda oynadığı 6 derbide bileği bükülmeyen takımımız, ligin ilk dört sırasındaki takımların katıldığı, Süper Final adı verilen 6 maçlık organizasyonda yalnızca bir kez, o da bir futbol mucizesiyle mağlup olurken, her şeyin sonunda ortaya çıkan tablo, tüm yaşananlar için "iyi ki" dedirtiyor; Galatasaray, 18. şampiyonluk kupasını ezeli rakibi Fenerbahçe'nin sahasında havaya kaldırıyordu...

2012-2013

Spor Toto Süper Lig'de sezona üst üste ikinci kez şampiyonluğa ulaşmayı hedefleyerek başlayan Galatasaray, üçüncü haftada Bursaspor'u 3-2 yenerek zirveye çıktıktan sonra üst üste 30 hafta lider kalmayı başardı. Sezonun 32. haftasında evinde ağırladığı Sivasspor'u 4-2 mağlup ederek bitime iki hafta kala en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 10 puan önünde lig tarihindeki 19. şampiyonluğunu ilan eden takımımız, son iki haftada oynanacak olan Fenerbahçe ve Trabzonspor maçlarını formalite hâline getirdi. Sezon boyunca zirveden inmeyen takımının başında altıncı kez lig şampiyonluğunu kutlayan Fatih Terim ise kendi rekorunu geliştirdi. Terim'in yardımcıları Ümit Davala, Hasan Şaş ve Claudio Taffarel ise iki sezonda iki lig ve TFF Süper Kupa şampiyonluğu yaşamanın yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final oynama başarısı gösterdi.

2014-2015

Spor Toto Süper Lig'de sezona 4. Yıldıza ulaşmayı hedefleyerek başlayan Galatasaray, Sezona İtalyan teknik adam Cesare Prandelli yönetiminde ilk hafta maçında Bursaspor’u 2-0 mağlup etti. İç sahada oynadığı ilk maçta ise ilk puan kaybını 0-0 Eskişehirspor beraberliği ile alan Galatasaray, ilk mağlubiyetini ise Balıkesir deplasmanında yaşadı. Galatasaray, 6. haftada ise Fenerbahçe’yi 2-1’le geçerek sezonun ilk derbi zaferini yaşadı. 10. haftada Trabzonspor’a karşı İstanbul’da alınan 3-0’lık mağlubiyetin ardından Cesare Prandelli ile yollar ayrıldı.

Galatasaray’da Hamza Hamzaoğlu’nun göreve gelmesi ile birlikte ligde üst üste galibiyetler geldi. Akhisar Belediye, Konyaspor ve Mersin İdman Yurdu’nu mağlup eden Galatasaray, sezonun ilk yarısını 38 puanla liderin 1 puan gerisinde üçüncü sırada tamamladı. Sezonun ikinci yarısına 2-2’lik Bursaspor beraberliği ile başlayan Galatasaray; Eskişehirspor, Balıkesirspor, Sivasspor ve Kayseri Erciyesspor’u mağlup ederek dört haftalık galibiyet serisi yakaladı. 21. haftada liderlik koltuğuna oturan Galatasaray, 24. haftada ise ikincilik koltuğuna geriledi. 25. haftanın ardından oynadığı 9 maçta 8 galibiyet alan Galatasaray 33. hafta itibariyle 76 puana ulaşarak ligin bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

2017-2018

İki senelik şampiyonluk hasretini sonlandırmak için sezona 10 yeni transferle giren Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi Ön Elemsinde Östersunds karşısında alınan sonuçlarla büyük bir hayal kırıklığı yarattı. Ama Galatasaray, İsveç ekibi karşısında alınan skorların aksine Süper Lig’e fırtına gibi bir başlangıç yaptı. Igor Tudor yönetiminde başlayan sezona 8’de 7 ile giren Galatasaray için takip eden haftalarda yaşanan form düşüklüğü teknik direktörlük koltuğunun değişmesine neden oldu. Ligin 16. haftasında Yeni Malatya’ya 2-1 yenilen Galatasaray’da Hırvat çalıştırıcının görevine son verildi ve İmparator Fatih Terim, 4. kez Galatasaray macerasına atıldı.

Galatasaray, Fatih Terim ile birlikte çok farklı bir hava yakaladı. Özellikle ligin ilk yarısında büyük maçlar konusunda sıkıntı yaşayan ve Beşiktaş, Trabzonspor, Başakşehir yenilip Fenerbahçe ile berabere kalan sarı-kırmızılılar Fatih Terim önderliğinde şampiyonluk yolundaki direkt rakiplerinden istediği sonuçları almayı bildi. 28. haftada Gençlerbirliği’ne son dakika golüyle 1-0 yenildikten sonra ligin geri kalanında hata yapmayan Galatasaray, 34 haftanın 26’sını lider tamamlayarak lig tarihindeki 21. şampiyonluğunu elde etti. Galatasaray böylece şampiyonluk sayılarında en yakın rakibine ilk defa 2 fark atarken Fatih Terim de 7. kez şampiyon olma mutluluğunu yaşadı. Türk Telekom Stadyumu’nun açıldığı 2011 yılından beri 4. kez yeni mabedinde mutlu sona ulaşan sarı-kırmızılılarda Bafetimbi Gomis de gol krallığı onuruna erişti. 29 gol atan Fransız futbolcu böylece lig tarihinde bir sezonda en çok gol atan yabancı oyuncu olurken Galatasaray’ın çıkarmış olduğu 16. gol kralı unvanına erişti. Galatasaray da bu istatistikte en yakın rakibi Fenerbahçe’yi geride bırakmayı başardı.

2018-2019

Özellikle sezonun ilk yarısında sakatlılar ve cezalar ile mücadele eden Galatasaray, liderin 8 puan gerisine düştüğü 2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun 33. haftasında Medipol Başakşehir'i Türk Telekom Stadyumu'nda 2-1 mağlup ederek 22. şampiyonluğunu ilan etti. Teknik Direktörümüz Fatih Terim, Galatasaray'ın başında 8. şampiyonluğunu yaşarken; Galatasaray, Türkiye Kupası'nı da kazandığı 2018-2019 sezonunda yedinci kez duble yaptı. Takıma devre arasında Kasımpaşa'dan transfer olan Mbaye Diagne, attığı 30 gol ile gol krallığına ulaştı. Bir sezon önce Bafetimbi Gomis'in kırdığı en çok gol atan yabancı oyuncu rekorunu eline geçiren Diagne, Galatasaray'ın çıkarmış olduğu 17. gol kralı unvanına erişti.

TÜRKİYE KUPASI

Galatasaray,1962-1963 sezonundan bu yana oynanan Türkiye Kupası'nı en çok kazanan takım oldu. 23 kez final oynayan Galatasaray bu finallerin 18'iinde mutlu sona ulaştı. Galatasaray finallerde bugüne değin en çok Beşiktaş ile karşılaştı.





1962-1963: Türkiye Kupasını ilk kez düzenlediği 1962-1963 sezonunda kazandık. İlk maçta Zonguldak Kömürspor’u eleyen Galatasaray finalde Fenerbahçe’yi her iki maçta da 2-1 yenerek kupayı kazanan taraf olmuştu.





1963-1964: Galatasaray final maçında Altay’ın sahaya çıkmaması nedeniyle hükmen galip gelerek kupayı kazanmıştı.





1964-1965: Üstüste üçüncü kez kupayı kazanan Galatasaray finalde ilk maçta 0-0 berabere kaldığı Fenerbahçe’yi 1-0 yenerek kupayı kazanmıştı.





1965-1966: Dördüncü kez kazanılan bu kupa mücadelesinin yarı finalinde Fenerbahçe’yi eleyen Galatasaray finalde de Beşiktaş’ı 1-0 yenerek şampiyon olmuştu.





1972-1973: Galatasaray ligde üçüncü kez üstüste şampiyon olduğu bu sezonda kupayı da beşinci kez kazandı. Galatasaray final maçında Ankaragücü’nü önce 3-1 yenmiş rövanşta da 1-1 berabere kalmıştı.





1975-1976: Galatasaray altıncı kez kupayı kazandığı bu sezonda finalde o sene ilk kez şampiyon olan Trabzonsporile oynamıştı. İlk maçı 1-0 kaybeden Galatasaray ikinci maçı 1-0 kazanınca iş penaltılara kalmış ve 5-4 üstünlük sağlayan Galatasaray kupayı kazanmıştı.





1981-1982: Birbirinden zorlu rakipleri eleyerek finale gelen Galatasaray finalde Ankaragücü’nü ilk maçta 3-0 yenmiş ikinci maçta 2-1 yenilmesine rağmen şampiyon olmuştu. O sezon takımın teknik direktörlük görevini Özkan Sümer yürütmekteydi.





1984-1985: Jupp Derwall’in ilk sezonunda ligde işlerin iyi gitmediği bir süreçte kazanılan bu kupa şampiyonluk kadar değerliydi. Çünkü Galatasaray çeyrek finalde Fenerbahçe’yi, yarı finalde Beşiktaş’ı ve finalde de 2-1 ve 0-0’lık sonuçlarla Trabzonspor’u elemişti.





1990-1991: Mustafa Denizli yönetimindeki Galatasaray, ligde istediği sezonu geçirememişti. Tek hedef Türkiye Kupası'ydı. Sırasıyla Konyaspor, Beşiktaş ve Trabzonspor'u kupadan saf dışı bırakan Galatasaray, finalde Ankaragücü ile karşılaştı. İlk yarıda Cengiz'in golüne engel olamayan Galatasaray 1-0 geriye düşmüş, 1 dakika sonra ise Tanju'un golü ile beraberliği yakalamıştı. Uzatma dakikalarında ise Uğur ve Tugay ile iki gol bulan Galatasaray bir kez daha kupaya uzanıyordu.





1992-1993: Galatasaray o sezon Feldkamp ile lig şampiyonluğunun yanısıra kupa şampiyonluğunu da kazanmıştı. Finalde Beşiktaş’a karşı 1-0 ve 2-2 biten maçlar sonunda Galatasaray kupayı kazanan taraf olmuştu.





1995-1996: Finalde Fenerbahçe ile karşılaşan Galatasaray 1-0 ve 1-1 ‘lık iki maçın ardından kupayı kazanan takım olmuştu. Final maçının bitiminde Galatasaray Teknik Direktörü Graham Souness’in Kadıköy Fenerbahçe Stadı'nın sahanın ortasına Galatasaray bayrağını dikmesi maçın unutulmaz anıları arasında yer almıştı.





1998-1999: Finalde Beşiktaş’la karşılaşan Galatasaray 0-0 ve 2-0’lık sonuçlarla kupayı kazanan taraf olmuştu. Bu Fatih Terim’in teknik direktör olarak kazandığı ilk Türkiye Kupası’ydı.





1999-2000: UEFA Kupası'nın kazanıldığı sezonda Türkiye Kupası’nın finali de ilk kez Diyarbakır’da oynanmıştı. Galatasaray yine tarihinde ilk kez final oynayan rakibi Antalyaspor’u uzatmalarda 5-3 yenerek kupayı kazanmıştı.





2004-2005: Galatasaray’ın 14. kupa şampiyonluğu efsanevi futbolcusu Hagi’nin teknik direktörlük yaptığı sezonda kazanılmıştı. Olimpiyat Stadı’nda oynanan bu final maçında Galatasaray, Fenerbahçe’yi 5-1gibi tarihi bir skorla yenerek kupayı kazanmıştı.





2013-2014: Galatasaray, 9 senenin ardından tekrar Roberto Mancini yönetiminde Türkiye Kupası'nda finale yükselmişti. Konya Büyükşehir Belediye Atatürk Stadı'nda Eskişehirspor ile karşılaşan Galatasaray, Wesley Sneijder'ın ayağından bulduğu golle rakibini 1-0 mağlup ediyor, 20. finalinde 15. kupa şampiyonluğuna uzanıyordu.

2014-2015: Türkiye Kupası finalinde Bursa Atatürk Stadı'nda Bursaspor ile karşılaşan Galatasaray, Burak Yılmaz'ın hat-trick yaptığı maçta rakibini 3-2 mağlup ediyor, 21. finalinde 16. kupa şampiyonluğuna uzanıyordu. Galatasaray, 15 senenin ardından tekrar Hamza Hamzaoğlu yönetiminde hem Süper Lig'i hem de Türkiye Kupası'nı kazanmış oluyordu. TFF Süper Kupa finalinde Bursaspor ile karşılaşan Galatasaray, Yasin Öztekin'in golüyle 1-0 kazandı ve Süper Kupa'nın sahibi oldu. Böylece sarı kırmızılılar sezonu 4 yıldız, 3 kupa ile tamamladı.

2015-16: Fenerbahçe ile Türkiye Kupası Finali'nde karşılaşan Galatasaray, Podolski'nin golüyle sahadan 1-0'lık zaferle ayrıldı. Üst üste 3. kez; tarihteki ise 17. Türkiye Kupası'nı kaldırdı...

2018-2019: Sivas'ta oynanan Türkiye Kupası Finali'nde Akhisarspor ile karşılaşan Galatasaray, sahadan Sinan Gümüş, Sofiane Feghouli ve Mbaye Diagne'nin golleriyle 3-1'lik zaferle ayrıldı ve Türkiye Kupası'nı 18. kez müzesine götürdü.

TÜRKİYE SÜPER KUPASI

İlki 1966 yılında oynanan ve Türkiye 1. Ligi'nin şampiyonu ile Türkiye Kupası şampiyonunun karşılaştığı Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın adı 1981-1982 sezonu sonunda Devlet Başkanlığı Kupası adı altında oynandı. 1998 yılında ara verilen kupa mücadelesine, 2006 yılından itiraberen Süper Kupa adıyla tekrar başlandı. Galatasaray 9 kez final mücadelesi verdiği Süper Kupa'yı 6 kez müzesine götürdü...

2008 TFF Süper Kupa Şampiyonu Galatasaray

Turkcell Süper Lig Şampiyonu Galatasaray ile Fortis Türkiye Kupası Şampiyonu Kayserispor arasında, Almanya’nın Dusiburg şehrindeki MSV-Arena'da oynanan Süper Kupa finalini Galatasaray, Nonda ve Kewell'ın golleriyle 2-1 kazandı.

2012 TFF Süper Kupa Şampiyonu Galatasaray

Spor Toto Süper Lig’de 2011-2012 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe’yi 3 – 2 mağlup ederek TFF Süper Kupa Şampiyonu oldu. Takımızın gollerini 19. ve 57. dakikada Umut Bulut ve 90. dakikada penaltıdan Selçuk İnan’dan gelirken Fenerbahçe’nin golleri ise 45. dakikada Alex ve 65. dakikada Kuyt’dan geldi. Galatasaray’da Engin Baytar 66. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

2013 TFF Süper Kupa Şampiyonu Galatasaray

11 Ağustos 2013 Pazar günü Kayseri Kadir Has Stadı’nda oynanan, normal süresi 0-0 sona eren finalde, Spor Toto Süper Lig Şampiyonu Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe'yi Didier Drogba'nın 99. dakikada attığı golle 1-0 mağlup ederek 7. kez düzenlenen TFF Süper Kupa'yı müzesine götürdü.

2015 TFF Süper Kupa Şampiyonu Galatasaray

Galatasaray, TFF Süper Kupa'da Bursaspor'u 1-0 yenerek tarihinde 4. kez kupayı müzesine götürdü TFF Süper Kupa'da Bursaspor ile Galatasaray Ankara'da karşılaştı. Galatasaray, karşılaşmayı 21. dakikada Yasin Öztekin'in attığı golle 1-0 kazanarak 4. kez Süper Kupa'yı müzesine götürdü.

2016 Turkcell Süper Kupa Şampiyonu Galatasaray

Galatasaray, Beşiktaş'ı 120 dakikası 1-1 biten maçta penaltı atışları sonucunda 3-0'la devirdi. Turkcell Süper Kupa 2016'nın şampiyonu oldu!

2019 TFF Süper Kupa Şampiyonu Galatasaray

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig 2018 - 2019 Lefter Küçükandonyadis Sezonu ve 2018 - 2019 Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu olarak çıktığı TFF Süper Kupa mücadelesinde; TFF Süper Kupa finalisti Akhisarspor ile karşılaştı. Younes Belhanda'nın 39. dakikada attığı gol ile sahadan 1-0'lık zafer ile ayrılan Galatasaray, TFF Süper Kupa'yı 6. kez müzesine götürdü.







