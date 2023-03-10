Galatasaray’ın maçı ne zaman, bu hafta kimle oynuyor?

Spor Toto Süper Lig lideri Galatasaray, 25. haftada yarın sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak.

GALATASARAY - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN? MAÇIN HAKEMİ KİM?

Galatasaray - Kasımpaşa maçı yarın saat 19.00 'da başlayacak. Nef Stadı’nda oynanacak müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

GALATASARAY MAÇ KADROSU

Zaniolo Süper Lig'de sahne alacak

Galatasaray'ın ara transferde kadrosuna kattığı İtalyan yıldız Nicolo Zaniolo, Süper Lig'deki ilk maçına çıkacak.

İtalya'nın Roma takımından 15 milyon avro bonservis bedeliyle kadroya katılan Zaniolo, sarı-kırmızılı formayla ilk resmi maçına çıkmanın heyecanını yaşayacak.

Galatasaray'da Corendon Alanyaspor ve İstanbulspor ile yapılan hazırlık maçlarında forma giyen ve birer gol atan 23 yaşındaki hücum oyuncusu, teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi durumunda Kasımpaşa müsabakasıyla ilk resmi sınavını verecek.

Sarı-kırmızılı ekibin ligden çekilen Atakaş Hatayspor'dan kadrosuna kattığı Sam Adekugbe de teknik ekibin uygun görmesi durumunda ilk kez resmi bir maçta forma giyecek. Nijerya asıllı Kanadalı futbolcu, yerli statüsünde oynatılabilecek.

Kaptan Muslera'dan iyi haber

Sarı-kırmızılı ekibin Uruguaylı kaptanı Fernando Muslera, Kasımpaşa'ya karşı kalesini koruyabilecek.

Ligde 23. haftadaki Trabzonspor maçında sakatlanan Muslera, yaklaşık 1 ay takımla antrenman yapamadı. Kahramanmaraş merkezli ve 11 ili etkileyen depremler nedeniyle lige verilen arada iyileşen Muslera, son 2 antrenmanda takımla çalıştı.

Bugünkü son çalışmaya da katılması beklenen tecrübeli kaleci, teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi durumunda Kasımpaşa karşısında kaleyi koruyacak.

Kritik eksik Mertens

Galatasaray'da 2 futbolcu sakatlığı nedeniyle Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek.

Depremler nedeniyle lige verilen aradaki antrenmanlarda sakatlanan Dries Mertens, yarınki mücadelede sahaya çıkamayacak. Sarı-kırmızılı formayla 20 lig maçına çıkıp 5 gol atan Belçikalı futbolcu, takımı adına en önemli eksik olacak.

Yaklaşık 2 hafta önce Corendon Alanyaspor ile yapılan hazırlık maçında sakatlanan Fredrik Midtsjö de forma giyemeyecek.

Dört futbolcu ceza sınırında

Sarı-kırmızılı ekipte 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Savunmada takımın en önemli isimlerinden olan Victor Nelsson ile Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz ve Berkan Kutlu, yarın da kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek.

SON 16 MAÇTA 16 GALİBİYET

Galatasaray, biri hükmen olmak üzere son 16 resmi maçını kazandı.

Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde bileği bükülemeyen sarı-kırmızılı ekip, 23 Ekim 2022'de 2-2 sona eren Corendon Alanyaspor maçından sonra çıktığı tüm maçları kazandı.

Ligde üst üste 13 maçını kazanan Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda da çıktığı 3 mücadeleden galibiyetle ayrıldı.

Galatasaray, ligdeki son galibiyetini depremler nedeniyle ligden çekilen Gaziantep FK'ye karşı hükmen 3-0'lık skorla almıştı.

Icardi son 8 maçında 8 gol attı

Galatasaraylı taraftarların gözü, Kasımpaşa maçında da Arjantinli yıldız futbolcu Mauro Icardi'de olacak.

Yıldız futbolcu, Süper Lig'de forma giydiği son 8 karşılaşmada 8 kez ağları havalandırarak takımının gol yollarındaki en önemli kozu oldu.

Süper Lig'de 10'u ilk 11'de olmak üzere 12 müsabakada forma giyen Icardi'nin toplamda ise 9 golü bulunuyor.

Yıldız golcü, Süper Lig'de kaydettiği 9 golün 5'ini şampiyonluk yaşayan rakiplerinin kalesine attı.

Gol yolları etkili, savunma geçit vermiyor

Galatasaray, Süper Lig'de en çok gol atan 2. takım olurken, kalesini en iyi savunan ekip olarak dikkati çekiyor.





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