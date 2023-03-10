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Spor

Buruk'un alternatifi bol

Bu sezon Galatasaray ile rekorlar kıran teknik direktör Okan Buruk, son transferlerle birlikte güçlü bir kadroya sahip olurken, iki kulvarda oynatabileceği iki farklı ilk 11'i bulunuyor. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

09:58 . 10/03/2023 Cuma
Yeni Şafak
Galatasaray'da Nicolo Zaniolo, Kasımpaşa maçında görev almasıyla birlikte sarı-kırmızılı formayı ilk kez resmi maçta giyecek.

Galatasaray'da Nicolo Zaniolo, Kasımpaşa maçında görev almasıyla birlikte sarı-kırmızılı formayı ilk kez resmi maçta giyecek.

Süper Lig'in 25. haftasında yarın oynayacağı Kasımpaşa maçının kadrosunu belirlemeye çalışan Okan Buruk, Adekugbe ve Zaniolo'yu 11'e monte etmek istiyor Galatasaray, ara transferde yaptığı güçlendirmelerle alternatifli bir kadro oluşturdu.


Devre arasında Kaan Ayhan, Zaniolo ve Adekugbe'nin takıma katılmasıyla teknik direktör Okan Buruk'un eli güçlendi. Tecrübeli çalıştırıcı, Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda farklı ilk 11'lerle yarışabilecek bir konuma yükseldi. Sarı-kırmızılı takımda her mevkinin en az 1 alternatifi var. Galatasaray hemen her oyuncusundan skor katkısı almayı da başarıyor. 15 farklı oyuncu gol atarken, golü olmayan 4 futbolcu asist katkısı verdi.


Yeniler Kasımpaşa'ya hazırlanıyor

Buruk, Zaniolo ve Adekugbe'yi 11'e monte edebilmek için çalışmalarını sürdürüyor. Hatayspor'dan alınan Adekugbe, yabancı sınırına takılmayacağı için sol bek tercihinde Buruk'un elini güçlendiriyor. 2 hazırlık maçında 2 gol ve 1 asistle dikkat çeken Zaniolo'nun ise resmi maçlarda Icardi, Mertens ve Keremle ortaya koyacağı futbol merak konusu. Zaniolo ve Adekugbe, Kasımpaşa maçında forma giymek istediğini Buruk'a iletti. Tecrübeli çalıştırıcı, 2 ismi de oynatmak istediği öğrenildi.



#Galatasaray
#SüperLig
#Kasımpaşa
#Okan Buruk
#Nicolo Zaniolo
#Mauro Icardi
1 saat önce
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Buruk'un alternatifi bol
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