Süper Lig'in 25. haftasında yarın oynayacağı Kasımpaşa maçının kadrosunu belirlemeye çalışan Okan Buruk, Adekugbe ve Zaniolo'yu 11'e monte etmek istiyor Galatasaray, ara transferde yaptığı güçlendirmelerle alternatifli bir kadro oluşturdu.





Devre arasında Kaan Ayhan, Zaniolo ve Adekugbe'nin takıma katılmasıyla teknik direktör Okan Buruk'un eli güçlendi. Tecrübeli çalıştırıcı, Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda farklı ilk 11'lerle yarışabilecek bir konuma yükseldi. Sarı-kırmızılı takımda her mevkinin en az 1 alternatifi var. Galatasaray hemen her oyuncusundan skor katkısı almayı da başarıyor. 15 farklı oyuncu gol atarken, golü olmayan 4 futbolcu asist katkısı verdi.





Yeniler Kasımpaşa'ya hazırlanıyor





Buruk, Zaniolo ve Adekugbe'yi 11'e monte edebilmek için çalışmalarını sürdürüyor. Hatayspor'dan alınan Adekugbe, yabancı sınırına takılmayacağı için sol bek tercihinde Buruk'un elini güçlendiriyor. 2 hazırlık maçında 2 gol ve 1 asistle dikkat çeken Zaniolo'nun ise resmi maçlarda Icardi, Mertens ve Keremle ortaya koyacağı futbol merak konusu. Zaniolo ve Adekugbe, Kasımpaşa maçında forma giymek istediğini Buruk'a iletti. Tecrübeli çalıştırıcı, 2 ismi de oynatmak istediği öğrenildi.







