Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi puan durumu ve kalan maçları
Sarı-kırmızılı takım, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 4. haftasında yarın İspanyol temsilcisine konuk olacak. Grupta 1 puanla son sırada bulunan Galatasaray, rakibini yenerek iddiasını sürdürmeyi hedefliyor. Galatasaray'da Radamel Falcao ve Şener Özbayraklı, Real Madrid'de ise Nacho ile Gareth Bale sakatlıkları nedeniyle görev yapamayacak. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi puan durumu ve kalan maçları ise şu şekilde.
Haber MerkeziAA
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. hafta maçında yarın deplasmanda İspanya'nın Real Madrid takımıyla karşılaşacak.
Başkent Madrid'deki Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanacak ve Alman hakem Felix Zwayer'in yöneteceği müsabaka, TSİ 23.00'te başlayacak. Maç, beIN SPORTS 1 kanalından naklen yayınlanacak.
Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Belçika'nın Club Brugge takımıyla 0-0 berabere kalan Galatasaray, ikinci haftada Fransız ekibi Paris Saint-Germain'e (PSG), üçüncü haftada da Real Madrid'e 1-0'lık skorlarla yenildi. Bir puanı bulunan sarı-kırmızılı takım, grubun son sırasında kaldı. Galatasaray, güçlü rakibi karşısında sahadan galibiyetle ayrılarak gruptaki iddiasını sürdürmek istiyor.
Birer galibiyet, beraberlik ve mağlubiyeti olan Real Madrid ise 4 puanla ikinci sırada yer buldu.
Grubun diğer maçında 9 puanlı lider PSG, aynı saatte 2 puanla üçüncü sırada bulunan Club Brugge'ü ağırlayacak.
Galatasaray'ın Puan durumu
A Grubu'nda 4. hafta öncesi puan durumu şöyle:
Takım O G B M A Y Av. p 1. PSG 3 3 0 0 9 0 9 9 2. Real Madrid 3 1 1 1 3 5 -2 4 3. Club Brugge 3 0 2 1 2 7 -5 2 4. Galatasaray 3 0 1 2 0 2 -2 1
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